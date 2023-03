El Juez Civil del Circuito de Bogotá Carlos Alberto Simóes Piedrahita falló en favor del

empresario Samuel Tcherassi contra la firma Bridgewood Capital.



La disputa es ahora sobre la propiedad intelectual que se hace efectiva en la notoriedad del signo EPK. El juez señaló que el empresario es el titular de los derechos sobre el signo notorio EPK, es decir, sobre el logo y la marca que ya está en la mente del consumidor.

Además, el juez ha ordenado a la firma extranjera Bridgewood Capital que

elimine por completo el uso del dominio www.epkweb.com y bloquee su difusión en todas las redes sociales.



También debe quitarla de cualquiera de sus mecanismos de comunicación electrónica, incluidos correos electrónicos y plataformas de redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, TikTok, Youtube, Snapchat, Pinterest y WhatsApp, entre otros.



Esta orden se aplica a todos los contenidos administrados directa o indirectamente por Bridgewood Capital.

Las partes llevan años de disputa legal sobre esta reconocida marca de ropa para niños. Foto: Bridgewood Capital Inc

La decisión del juez se fundamenta en la protección de los signos distintivos notorios establecida en la Decisión 486 de la Comunidad Andina, que confirma que el uso no autorizado de tales signos por parte de terceros puede dar lugar a su cancelación o modificación.



En este caso, se demostró que la extranjera Bridgewood Capital había registrado de forma indebida varios nombres de dominio y direcciones electrónicas que reproducían los signos distintivos notorios de EPK.



Tcherassi dijo que “esta decisión cautelar es histórica, ya que nunca se había emitido una orden de esta naturaleza en el país. La sentencia también destaca la gran importancia de salvaguardar los signos distintivos notorios y de respetar los derechos de propiedad intelectual en la red, que hoy en día es el espacio comercial y promocional más estratégico”, puntualizó el empresario.

Lo que dice Bridgewood

De otro lado, la firma extranjera Bridgewood señaló que no ha sido notificada por ninguna autoridad nacional ni territorial,con relación alguna a un fallo que supone medidas cautelares o demandas.



Además agregó que sigue siendo legítima titular de la marca EPK en Colombia, tal y como lo sostiene la Resolución no. 6068 del 15 de febrero de 2022, emitida por la Superintendencia de Industria y Comercio, y en donde se especifica que hay derechos que no se pueden alterar, como lo es la propiedad de una marca.



La empresa agregó que, en caso de ser notificada, Bridgewood iniciará las acciones legales pertinentes que se requieran, con el fin de defender su marca y proteger el legado que han construido. Además, la página web www.epkweb.com sigue y seguirá funcionando y atendiendo toda la demanda que recibe de consumidores a nivel internacional.



La marca, que ahora se reconoce por el identificador #EPKoriginal, apuntó que está en negociaciones en Colombia, "con el objetivo de abrir prontamente tiendas físicas a nivel nacional y, con esto, poder ofrecer a sus consumidores una experiencia de compra sofisticada, con prendas exclusivas inspiradas en el diseño francés", expusó.}

