Los dos grupo postores por la cadena de supermercados que controla la organización francesa Casino -3F, conformado por el banquero Matthieu Pigasse, el multimillonario de telecomunicaciones Xavier Niel y el empresario minorista Moez-Alexandre Zouari, y un rival compuesto por el inversionista checo Daniel Kretinsky y Fimalac de Marc Ladreit de Lacharriere- tienen plazo hasta mañana viernes para mejorar sus apuestas por dicha organización que busca una salida para reducir su alto endeudamiento a través de la venta de algunos activos.



Como se recuerda, dichos grupo de empresarios presentó sus planes de negocios el martes a un comité de gobierno francés que vela por las reestructuraciones empresariales. Ahora tienen hasta este viernes para presentar una mejora de las propuestas financieras que aliviaría la elevada carga financiera de Casino, según información de fuentes consultadas por Bloomberg, que pidieron no ser identificadas porque el asunto es confidencial.



La misma agencia indicó que representantes de Casino y 3F se negaron a comentar, mientras que el portavoz de Kretinsky no respondió a una solicitud de comentarios sobre esa situación particular.



Ambas ofertas y las de otros que no han transcendido hasta ahora serían la tabla de salvación que evitaría el colapso del Casino acosado por las millonarias deudas que trae de tiempo atrás.



De hecho, la compañía busca de 2018 reducir los préstamos a través de la venta de activos, pero su concentración en áreas que dependen en gran medida del turismo resultó contraproducente durante la pandemia y una estrategia para aumentar los precios más que sus competidores se sumó a los problemas de la organización, señala la nota de Bloomberg.

Xavier Niel, Moez-Alexandre Zouari y Matthieu Pigasse, grupo de empresarios millonarios s interesados en el rescate o adquisición de la francesa Casino. Foto: AFP

Según la agencia, Casino se encuentra en una permanente lucha por generar suficiente efectivo, sin que hasta el momento logre lo suficiente para equilibrar su situación.



En mayo, señala la nota , las directivas de Casino iniciaron conversaciones supervisadas por los tribunales con sus acreedores y otras partes interesadas, incluido el estado francés, para reestructurar su balance.



Las propuestas implicarían nuevas inversiones de capital de los dos postores y otros y la conversión de una parte significativa de la deuda de la empresa en capital.



Con las propuestas presentadas hasta el momento los actuales accionistas de Casino verían reducida de forma significativa su participación en la organización de supermercados hasta quedar con casi nada, mientras el presidente y director ejecutivo de Casino, Jean-Charles Naouri, perdería su participación mayoritaria.



Mientras se define y se conocen las nuevas propuestas de los interesados, Casino continúa un plan de negocios diseñado en torno a sus supermercados premium más pequeños en los centros de las ciudades de París y Lyon y en la Costa Azul.



A pesar de que mantiene sus operaciones de hipermercados que queman efectivo en Francia -advierte la agencia nticiosas- el grupo planea vender activos como su negocio en América Latina. Además de las presiones de liquidez, la compañía está obteniendo financiamiento reducido de los proveedores, dijo esta semana la calificadora Moody's.



El ministro de Finanzas francés, Bruno Le Maire, dijo el martes de esta semana en el Parlamento que ambas ofertas para recapitalizar a Casino eran sólidas, pero que no es función del Estado elegir alguna de estas.