Casaideas cerrará el 2022 con 12 tiendas en Colombia

Con la apertura de siete nuevas tiendas, cuatro este año en Barranquilla, Medellín y Bogotá, y tres más en Bucaramanga, Cali y Pereira en el 2022, la cadena chilena de artículos para el hogar Casaideas prevé cerrar el año entrante con un total de 12 locales en las principales ciudades del país, con lo cual ratifica su compromiso de inversión en Colombia.



Para ese entonces, habrán invertido más de 12 millones de dólares, pues según Diana Estupiñán, gerente para Colombia, cada tienda les demanda un esfuerzo cercano al millón de dólares entre adecuación del local y el surtido de mercancía, la cual es importada en su totalidad desde países asiáticos.



¿En qué va el proceso de expansión?



Casaideas llegó a Colombia en el 2018 con una tienda en el centro comercial La Colina. Ese mismo año abrió una más en el centro comercial Santa Fe. Debido a que hemos tenido una muy buena aceptación por parte del consumidor colombiano, en el 2019 pusimos en operación dos locales más, uno en Sopó y otro en el centro comercial Atlantis.



A pesar de la pandemia, el año pasado continuamos la expansión con la apertura en Multiplaza, y planeábamos abrir también en Plaza de las Américas, pero debido a la coyuntura tocó posponer esa nueva tienda.



¿Para cuándo quedó?



Esa apertura hace parte de las cuatro que se están haciendo en este 2021, porque los accionistas tienen una apuesta muy fuerte en Colombia. La primera se llevó a cabo en el centro comercial Fontanar, en julio pasado, ahora en octubre se hace la de Plaza de las Américas. A finales de septiembre abrimos en Buenavista Barranquilla y otra más en Medellín, las cuales aportarán un 20 por ciento a las ventas totales, apostándole a cerrar un 2021 con un crecimiento del ciento por ciento respecto al año pasado. Así completaremos nueve tiendas este año.

¿A cuánto asciende la inversión?



Cada tienda que abrimos nos demanda una inversión de más de un millón de dólares, entre la adecuación de los locales, que tienen una extensión promedio de 1.400 metros cuadrados, más el inventario. Si bien Casaideas maneja precios y productos muy asequibles, el lugar y la experiencia de compra que traemos no escatiman en el diseño de las tiendas, por eso los costos de la inversión. En total hemos invertido hasta la fecha unos 10 millones de dólares, que no incluyen los nuevos planes de expansión.



¿Vienen más tiendas?



El plan de crecimiento de la compañía no es solo este año, estamos mirando más aperturas en otras ciudades del país para los siguientes años, hay un plan de expansión fuerte en el 2022 para llegar a Bucaramanga, Cali y Pereira.



¿La apuesta incluye proveedores locales?



Nuestro modelo de negocio funciona con diseñadores propios. Casaideas es una tienda de diseño para el hogar. En Chile, donde está ubicada su matriz, hay más de 50 diseñadores dedicados a innovar. Nosotros tenemos cinco renovaciones de temporada por año y en promedio estamos ingresando 500 productos cada mes, y todo este insumo se manda a manufacturar en diferentes países de Asia, la mayoría en China, y desde allí los importamos Chile, Perú, Bolivia y Colombia. No descartamos que en algún momento podamos tener proveedores locales, pero por ahora no.



¿Cuál es la línea más fuerte en Colombia?



Cubrimos con nuestros productos todas las áreas del hogar, cocina, lavandería, mesa, dormitorio, organizadores, baños, niños y mascotas. Las categorías que están siendo bien fuertes en Colombia en estos primeros años de operaciones tanto en ventas como en aceptación y posicionamiento son dormitorio y cocina, ahí nos es exclusiva, no son juguetes tradicionales, pues ayudan a desarrollar un poco la personalidad de los niños.



¿Cómo enfrentaron la pandemia?



El año pasado, nuestra reacción fue táctica y estratégica, pues nos aliamos con Rappi antes de que se ordenara el cierre del comercio no indispensable y por allí nos fue muy bien. En la categoría hogar de Rappi llegamos a tener hasta 200 pedidos cada día y el Día de la Madre estábamos colapsados, tuvimos mucho éxito, y eso que solo estábamos en Bogotá. De esa manera pudimos mantenernos vigentes en el mercado, pero en paralelo desarrollamos pronto el canal de compras en línea con la casa matriz, el cual estaba pensado para este 2021, lo sacamos en tres meses, lo lanzamos en noviembre y ahora ya tenemos un nuevo canal y seguimos funcionando bien en esos tres frentes.



¿En qué otros frentes trabajan?



Seguiremos reforzando nuestro canal de compra en línea, pues es una realidad que el consumidor cambió con la pandemia, así que estamos pensando evolucionar más ese canal para que también podamos funcionar como omnicanal, todavía no tenemos la plataforma delimitada, pero estamos en ese proceso, apuntando a que la gente pueda comprar online y recoger en la tienda sus productos o ir a la tienda y que se lo envíen a domicilio, para llegar a todos los públicos y a la gente que se quedó con la virtualidad.



¿Está lista ya la oferta para fin de año?



Tenemos renovaciones en cinco meses del año y para noviembre y diciembre tendremos nuevo surtidos con mucho producto para Navidad. Pero la pandemia también fue una oportunidad. En promedio manejábamos unas 3.000 referencias en cada tienda, pero en la pandemia, la demanda de muebles, escritorios, sillas y organizadores fue explosiva, por eso estamos fortaleciendo esa sección para este último trimestre del año, así como el tema de las mascotas, en el que estamos ampliando la oferta de productos, perros este año y gatos el siguiente.



REDACCIÓN ECONOMÍA Y NEGOCIOS