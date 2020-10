Carulla abre en Bogotá su primer ‘freshmarket 2.0’

Carulla estrenará en noviembre próximo su más moderno concepto de tiendas, que combina lo más avanzado en tecnología del retail, con el servicio y atención al cliente que ha caracterizado a estos supermercados en sus 115 años de existencia en el país.



Se trata de su primer ‘freshmarket 2.0’, el cual estará situado al norte de Bogotá e incorporará no solo mayores experiencias tecnológicas sino que tendrá un espacio en el que se venderán pequeños electrodomésticos, como cafeteras y utensilios para elaboración de café, entre otros alimentos.



Aunque el monto de la inversión no se sabe aún, se estima que este superará los 4.000 millones de pesos que demandó la tienda freshmarket de la calle 102 con 19 en Bogotá, inaugurada a mediados de noviembre del 2017.



“Cuando planteamos esta nueva propuesta hicimos un estudio para indagar cuáles de las iniciativas del Carulla Smartmarket, que es como nuestro laboratorio, fueron mejor recibidas por los clientes. Entonces, este nuevo supermercado tendrá esas iniciativas tecnológicas probadas y seguirá evolucionando el concepto del Carulla fresh, que es nuestra categoría destino”, le dijo a EL TIEMPO Irina Jaramillo Muskus, gerente de marca de Carulla.



La directiva dijo que, sin duda, hoy los hábitos de consumo de las personas son diferentes, por eso el comercio tiene que adaptarse y evolucionar a la par de las nuevas circunstancias.



En ese sentido, destacó que, por ejemplo, el tema de los congelados, es decir, los alimentos listos para llevar y preparar en el hogar, es un portafolio que crece bastante, por lo que esta nueva tienda tendrá un surtido importante en este segmento, incluidos los productos de panadería.



“El cliente quiere llegar a la tienda y encontrar lo máximo posible allí para no tener que ir a otros sitios por temas de bioseguridad, entonces, tendrán un portafolio no solo de alimentos, sino también, un surtido más amplio de pequeños electrodomésticos necesarios para el hogar; productos saludables, pero además, un moderno restaurante, porque el cliente volverá a buscar esas experiencias”, explica Jaramillo Muskus.



Sin proponérselo, la apertura de este supermercado, que será uno de los más modernos de la cadena, coincide con la celebración de los 115 años de la marca que abrió por primera vez sus puertas al público colombiano en 1905 con una tienda en barrio El Campín, la cual se mantiene hasta el día de hoy.



Hoy, esta cadena genera más de 4.000 empleos, que cerca de 9.000 de sus productos son creados por unos 830 empresarios colombianos, mientras el 91 por ciento de las frutas y las verduras que comercializa se compra en el país. De estas, el 82 por ciento se adquiere de manera directa a más de 650 agricultores del país.



Factor diferenciador

Este es un almacén, dice su gerente, pensado bajo la arista de la empatía porque lo que "más hemos aprendido en esta coyuntura es el concepto de la solidaridad, la sostenibilidad medioambiental; el compromiso de compra local y la accesibilidad, es decir, apto para diferentes públicos en edades y discapacidades".



Con este nuevo avance, Carulla se mantiene fiel a los principios que llevaron a su fundador, José Carulla Vidal, a crear una tienda innovadora que marcara la diferencia entre los comercios de la época, no solo en oferta de productos, muchos de los cuales eran importados, sino también en materia de atención y servicio al cliente.



Esto es lo que ha hecho que la marca se mantenga vigente por más de un siglo, dice Jaramillo Muskus, quien sostiene que a lo largo de esas décadas la compañía ha marcado varios hitos en materia de desarrollo e implementación de nuevas tecnologías que facilitan la vida de los clientes.



Y si bien al principio los productos importados (España, Argentina y Chile, entre otros) fueron los que marcaron la diferencia entre sus competidores locales, con el paso de los años también empezaron a incorporar productos locales como carnes, frutas y verduras producidas en el país.



Pero la innovación fue algo que siempre estuvo presente en sus fundadores. Por eso, fueron los primeros en traer al país el concepto del autoservicio con carritos, una idea traída de México y Estados Unidos.



Estos avances se daban mientras las tiendas se expandían por Bogotá y otras ciudades del país, y hacían su incursión los supermercados de las cajas de compensación y de otras grandes marcas.



Esto llevó a la familia Carulla a buscar más puntos diferenciadores, como venta de comidas un poco más gourmet, la contratación de arquitectos para que decoraran mejor las tiendas, sin descuidar la rentabilidad del negocio ni la atención al cliente, quien debe vivir cada día nuevas experiencias.



Y es bajo esa constante transformación que surge el Smartmarket, considerado el primer laboratorio de comercio inteligente en Colombia, que les brinda a los visitantes una experiencia ciento por ciento digital, para lo cual se eliminaron las cajas registradoras y se incorporó tecnología de reconocimiento facial, asistentes virtuales y realidad aumentada. Allí los clientes pagan sus compras sin necesidad de sacar su billetera o interactuar con un cajero.



“Allí tenemos 22 iniciativas tecnológicas y en permanente prueba y mejora, como el pago con reconocimiento facial que ya empezamos a aplicar en otras tiendas. Seguiremos siendo innovadores, pero sin perder la tradición de la marca que brinda productos frescos del campo frescos, más saludables para que el cliente entienda cómo la cocina también se convirtió en la farmacia, es el balance ente darse un gusto y alimentarse bien”, puntualizó la directiva.

