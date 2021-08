Carlos Ardila Lülle, pero no el empresario, sino el ser humano

Empiezo por confesar que esta crónica no la escribo con el computador, ni con una estilográfica antigua o un lápiz, ni siquiera con el bolígrafo más humilde del mundo.



La escribo con el corazón. Porque hace ya muchos años aprendí aquella sentencia sabia de Federico Nietzsche, el gran filósofo y poeta alemán: “Escribe con sangre, y aprenderás que la sangre es el espíritu”.



(Lea también: Carlos Ardila Lülle, un visionario hecho a pulso)

La verdad es que no estoy tratando de hacer la apología que se merece el gran empresario colombiano, admirado y emblemático, que murió anteayer cuando iba despuntando el amanecer sobre los farallones de Cali.



Tampoco me propongo hacer la elegía del famoso industrial que produjo gaseosas y canales de televisión, ingenios azucareros y emisoras de radio, compañías de textiles y equipos de fútbol, que dedicó toda su vida a trabajar, a crear, a progresar, a darle empleo a la gente.



(Lea también: Ardila Lülle y su legado empresarial que fue clave en desarrollo del país)



De eso se encargarán sus biógrafos, apropiadamente, como lo han venido haciendo en estos dos días, y con mucho más conocimiento que yo. A mí lo que me interesa ahora es evocar a un ser humano extraordinario, que fue mi compañero cotidiano durante casi treinta años, el dueño de la cadena de radio donde trabajé como director de noticias, el lugar donde concluyó mi carrera de periodista cotidiano, madrugador e incansable.

Mi encuentro con Carlos Ardila

Empecemos, pues, con el relato de aquellos episodios.



Apenas estaba comenzando el año de 1984 cuando me llegó un mensaje de Carlos Ardila Lülle y su hijo Carlos Julio, los propietarios de RCN, ofreciéndome el cargo de director de sus espacios informativos en radio.



Acepté de inmediato, no solo porque necesitaba el sueldo que me estaban proponiendo, sino porque yo también quería desarrollar mi propia obra, como lo había aprendido gracias al ejemplo de Yamid Amat, que hasta aquel día fue mi director en Caracol Radio.



(Lea también: ‘Tejer una roca’: la retrospectiva de Olga de Amaral en Houston)



Entonces inicié una carrera que, como ya dije, duraría casi treinta años frente a los micrófonos de RCN. Veintisiete años, para ser exactos. Toda una vida.



La tarde en que firmamos el contrato, Ardila Lülle me dio un abrazo y una gran sonrisa. De manera que desde el principio fui entendiendo que dentro de aquel industrial afamado y respetado, que todo el país reconocía, uno de los hombres más ricos del mundo, había algo que era mucho más valioso que cualquier fortuna: había un ser humano fraternal, cariñoso, de un cálido temperamento, que trataba a la gente con afecto.



Y era tan expresivo que uno aprendía a descubrirle todos esos rasgos desde que empezaba a conversar con él. Mejor dicho, oyéndolo.

El respeto profesional

Voy a contarles un episodio que me ayudará a explicarles a ustedes lo que, para mí, es el más valioso tratamiento que un periodista puede esperar de los dueños y funcionarios de la empresa donde trabaja. Me refiero al respeto empresarial hacia la independencia y la libertad del periodista. Mejor dicho: el respeto a su ética y sus principios. No tratar de manipularlo.



(Lea también: Los amores y romances de Jennifer Aniston)



Y fui tan afortunado que aquel suceso ocurrió cuando apenas llevaba yo unos días al frente de RCN. Resulta que un expresidente de la República, nada menos, llamó al señor Ardila Lülle, que, además, era uno de sus mejores amigos.



-Carlos -le dijo el expresidente-, te quiero pedir un favor. Dile a Gossain que me llame mañana en la mañana, durante la emisión del noticiero, para que me haga una entrevista.



-A mí me da mucha pena -le respondió Ardila de inmediato-, pero yo no hago eso. Yo respeto mucho a los periodistas y su libertad de criterio. Llámalo tú y proponle que te entreviste. Perdóname, pero yo no me meto en su trabajo y en sus decisiones.



(Lea también: El arte de la National Gallery luce al aire libre en el centro de Londres)



Carlos Ardila nunca mencionó aquella anécdota. Supe de ella porque el propio expresidente se la contó a otro periodista, que trabajaba en televisión, y él me la transmitió una noche festiva en que andábamos de parranda. Ardila jamás hablaba de eso.

…y todos eran así

Como dicen que el buen ejemplo cunde, hoy puedo afirmar, con un profundo júbilo espiritual, que durante el largo período de veintisiete años en que dirigí a RCN Radio ni Ardila Lülle, ni sus hijos, ni nadie de su familia, ni uno solo de sus funcionarios y empleados, desde el más encumbrado ejecutivo hasta el portero más humilde, nadie, absolutamente nadie, intentó algún día manipular mi trabajo, o pedirme que entrevistara a alguien, o que yo atacara o defendiera a nadie.



Me honra decirlo. Y ese era el ejemplo que daba a diario el doctor Ardila Lülle.



(Lea también: ‘Reminiscencia’: el alucinante viaje de la mente y los recuerdos)



Y hasta el día de hoy son varios los empleados que laboraron en diferentes épocas en la Organización Ardila Lülle, y no solo en sus empresas periodísticas, que me han contado anécdotas y episodios similares, historias que demuestran cómo era el temperamento de su dueño, su manera de ser, su calor humano.

¿Qué opina el sindicato?

No más ayer, mientras estaba preparando esta crónica, encontré en mi correo electrónico el mensaje que me envió un amigo entrañable. Hoy vive en Cali.



“Esto ocurrió antes de que el doctor Ardila Lülle sufriera el accidente que lo obligó a usar la silla de ruedas. Recuerdo que estábamos en una junta directiva de Postobón, en Bogotá, y llegó él haciendo un recorrido por la fábrica. De un momento a otro se subió a uno de los camiones repartidores de gaseosa y duró media hora conversando con el chofer”.



Mi amigo, intrigado, preguntó quién era ese conductor. “Me dijeron que era el jefe del sindicato de trabajadores. Por eso, mientras avanzaba la reunión de la junta, y se tocaba algún tema específico, el doctor Ardila nos contaba a todos qué pensaban los trabajadores sobre ese tema, qué opinaban de cada asunto”.



(Lea también: ‘El cáncer me cambió la vida’: Alejandro Gaviria)



De modo que el gran empresario, el dueño de aquel imperio y emporio industrial, averiguaba directamente con ellos lo que opinaban sus obreros, sus camioneros, sus cargadores.



Mi amigo, que conocía a Ardila Lülle desde hace cincuenta años, termina su mensaje con estas palabras:

“Esos eran los detalles personales que hacían de Carlos Ardila, además de un gran constructor de fortuna, un hombre profundamente humano y auténtico”.

Así empezó todo

Carlos Arturo Ardila Lülle nació en Bucaramanga en el año de 1930. Los ancestros de su padre eran de pura raigambre criolla en esas tierras santandereanas. De sus antepasados maternos heredó el apellido Lülle, cuyos orígenes son alemanes.



El futuro empresario se graduó de ingeniero civil en la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín, y cuando apenas había cumplido 23 años --es decir, en 1953-- se casó con una jovencita antioqueña llamada María Eugenia Gaviria, hija de uno de los fundadores y propietarios de la fábrica de gaseosas Lux.



(Lea también: Emma Stone estará en la segunda parte de ‘Cruella’)



Allí se vinculó a la empresa de su suegro y fue entonces cuando empezó su vínculo íntimo y fraternal con las gaseosas, que se inició desde los cargos más elementales, los más humildes y los más modestos. Cómo sería que el primer cargo que tuvo en gaseosas Lux, poco después de haberse casado, consistía en probar el sabor de los refrescos para saber si estaban bien o tenían alguna falla. Era el catador oficial.



Apenas año después, cuando andaba en ese encargo de probador de bebidas, fue quien dirigió el proceso por medio del cual se descubrió la gaseosa con sabor a manzana.

Aparece Postobón

Ardila soñaba con un futuro de grandes empresas. Era idealista pero emprendedor. De esa manera, Ardila Lülle resolvió que era necesario ampliar el mercado nacional de los refrescos de Lux y fue abriendo sucursales y agencias en los lugares más variados, desde los Llanos Orientales hasta la costa del Caribe o la del Pacífico, y los territorios selváticos o los parajes montañosos.



Ardila inicia su compra de acciones de la compañía y, acto seguido, adquiere igualmente grandes cantidades de las acciones de Postobón, la competidora más grande y poderosa, hasta que también se queda con ella y lo designan presidente.



Y de allí en adelante da rienda suelta a su vocación empresarial, creando o comprando fábricas de telas y de tejas, o cadenas de radio y de televisión hasta periódicos diarios, e, incluso, equipos de fútbol profesional y una empresa que fabricaba tanques para almacenar agua.



(Lea también: 10 series en Netflix para maratonear en un solo día)

Epílogo

Aquella vida incansable, perseverante, creativa y luchadora, que parecía inagotable, se extinguió el viernes de esta semana en Cali.



Su esposa, María Eugenia Gaviria, una mujer noble y generosa a la que todos sus amigos conocían simplemente como Eugenia, había muerto en mayo. Poco más de dos meses antes que él.



Desde el día en que ella falleció, los amigos de Carlos Ardila Lülle temíamos que él no pudiera sobrevivir a la ausencia de su esposa. Y así sucedió. A mí, sinceramente, me parece lógico que eso haya ocurrido, porque si vivieron juntos casi setenta años, lo más natural es que sigan juntos más allá de la muerte.



JUAN GOSSAIN

Especial para EL TIEMPO