¿Por qué cambiaron etiquetas de las cervezas por la palabra 'exceso'?

Desde el pasado miércoles y durante toda el mes de agosto, las cervezas de Bavaria cambiarán sus etiquetas. En vez de decir Poker, Águila o Club Colombia, los envases tendrán la palabra exceso.



Fernando Jaramillo, vicepresidente Legal y de Asuntos Corporativos de la empresa, le explicó a EL TIEMPO en qué consiste este cambio y por qué se hizo.

¿En qué consiste la campaña del cambio de etiquetas?

Para Bavaria es fundamental que toda experiencia de las personas con sus cervezas sea siempre positiva. Por esta razón, trabajamos en estrategias que buscan generar conciencia sobre las consecuencias del consumo excesivo de alcohol.



Para cumplir esto, nos hemos propuesto grandes metas, tales como reducir el 10% del consumo nocivo de alcohol en 9 ciudades del país para el año 2020, ofrecer un 20% de su portafolio en bebidas no alcohólicas o de bajo contenido de alcohol, que todos nuestros productos cuenten con una etiqueta guía a finales de 2020 e incluiremos mensajes de responsabilidad en todas nuestras piezas de comunicación: no consumo de menores de edad, no consumo de alcohol en mujeres en estado de embarazo y no beber y conducir.



En línea con esto, en el día internacional de la cerveza, quisimos sorprender a nuestros consumidores invirtiendo el texto de las etiquetas de cinco de nuestras marcas –Aguila, Aguila Light, Poker, Club Colombia y Budweiser- para invitarlos a celebrar con responsabilidad y desincentivar el consumo excesivo de alcohol. Así, la conocida –o mejor dicho, desconocida- letra pequeña de los legales: “el exceso de alcohol es perjudicial para la salud” será protagonista este 2 de agosto.

¿Por qué una empresa que vende alcohol hace una campaña de consumo limitado?

Según la Organización Mundial de la Salud, el consumo nocivo de alcohol genera cerca de tres millones de muertes globales, lo que equivale al 5,1% de la mortalidad en el mundo. Al ser la marca líder en la categoría de cerveza, tenemos la responsabilidad de promover el consumo responsable y por eso buscamos que la experiencia de tomar esta bebida – bien conocida como la bebida de la moderación- siempre sea positiva. Para Bavaria desincentivar el consumo irresponsable de alcohol en Colombia es una de sus prioridades. La razón es simple. Cuando las personas beben en exceso, pueden hacerse daño a ellas mismas, a otras personas o a sus comunidades. Nadie se beneficia, ni siquiera nosotros.



Nosotros sabemos que no todas las decisiones de consumo son óptimas y por eso debemos fomentar que nuestros consumidores elijan las más acertadas. Esto nos permitirá operar en los próximos 50, 100 y más de 200 años.

La campaña hace parte de la idea que tiene la compañía de promover el consumo responsable. Foto: Archivo particular

¿Cuál es el impacto real que generan en la sociedad este tipo de campañas?

Para esta campaña cubrimos varios frentes con el fin de impactar a la mayor cantidad de personas en el país. La meta es llegar a más de 10MM de colombianos. Para esto hicimos un llamado a las voces líderes, tal es el caso de ustedes los medios de comunicación, quienes tienen un rol fundamental en todo este propósito. Los influenciadores, también nos ayudarán a generar mayor alcance y Rappi, que se sumó a esta iniciativa entendiendo el trasfondo social que significa, nos ayudará a llegar a muchos de los hogares bogotanos con el mensaje de 'El exceso de alcohol es perjudicial para la salud'. Adicionalmente, quisimos integrar una experiencia de realidad virtual a los consumidores, para que, quienes no pudieron tener en sus manos las botellas con las etiquetas especiales, puedan sumarse a la iniciativa y entender de qué estamos hablando. Así todos celebraremos el día internacional de la cerveza con responsabilidad.



Estamos convencidos de que con esta iniciativa empezamos un cambio, logramos llegar a millones de colombianos y creemos firmemente en que podemos generar un impacto positivo por medio de iniciativas disruptivas.

Ya han hecho otras campañas responsables, pero ¿qué tiene de diferente esta?

Los esfuerzos de la compañía para generar conciencia por parte de los consumidores, no solo se materializan con el cambio de las etiquetas de las botellas durante esta campaña, pues, desde el 2009, Bavaria trabaja en la articulación de esfuerzos con los diversos grupos de interés, para el desarrollo, implementación y evaluación de campañas y programas que generen resultados concretos sobre este comportamiento. Por ejemplo, la campaña de Legales de Abuso que, recientemente, ganó dos Leones Cannes por su trasfondo e impacto social. También, en julio, participamos activamente en la Firma del Pacto Nacional de Seguridad Vial, la cual lidera el equipo de sostenibilidad de Bavaria.



Adicionalmente, para conmemorar el Día Mundial del Consumo Responsable, en 2017 más de 2.500 empleados salieron a las calles a difundir el mensaje de no venta de alcohol a menores de edad, logrando sensibilizar a 75 mil ciudadanos. En 2018 los empleados visitaron establecimientos alrededor de universidades, logrando impactar con este mensaje a más de 100 mil personas con tips sobre consumo inteligente.



Este año también queremos impactar a la mayor cantidad de colombianos posibles y la experiencia nos he demostrado que esto es posible, por eso, la campaña CervezaSinExceso tiene sentido, es disruptiva y sabemos que tendrá un alto impacto, dará de qué hablar y generará conciencia.

¿Qué es puntualmente la línea Smart Drinking, cuál fue la idea con la que nació?

Para nosotros es fundamental operar en un mundo más saludable y en el que toda experiencia con cerveza sea positiva. De ahí surge la idea de la iniciativa de Smart Drinking. Para cumplir esto hemos centrado los esfuerzos en concientizar a los consumidores sobre el consumo responsable y nos hemos propuesto grandes metas a largo plazo.



En primer lugar, en Bavaria nos comprometimos a reducir el 10% del consumo nocivo de alcohol en 9 ciudades del país para el año 2020. En segundo lugar, nos trazamos como objetivo ofrecer un 20% del portafolio en bebidas no alcohólicas o de bajo contenido de alcohol. En tercer lugar, todos nuestros productos contarán con una etiqueta guía a finales de 2020 y, con ello, contribuir con la generación de más información sobre el consumo de alcohol a 2025. Por último, tenemos mensajes de responsabilidad en todas nuestras piezas de comunicación: no consumo de menores de edad, no consumo de alcohol en mujeres en estado de embarazo y no beber y conducir.



