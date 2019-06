ENTerritorio, lista para darles nuevo impulso a las regiones del país

Fonade se transformó. Ahora es ENTerritorio, la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial, creada el pasado 20 de marzo. Al frente de esta misión está María Elia Abuchaibe, y EL TIEMPO habló con ella para conocer el origen y los propósitos de este cambio y cómo ello beneficiará a las distintas regiones del país.

¿Qué diferencia a estas dos entidades?

​

Primero, el gobierno corporativo, estamos implementando medidas fuertes con una junta numerosa, que nos acompañe en nuestro proceso de evolución, que no solo sepa de proyectos, sino también de necesidades regionales.



Asimismo, la modernización de sistemas, donde Fonade era débil. Nosotros ejecutamos proyectos que necesitan herramientas de apoyo para seguimiento y alertas, algo que tendremos en el corto plazo. Tenemos cultura organizacional, pues si hay clientes, debe existir una cultura dirigida a ellos, siento que el fondo no la tenía.

En transparencia revisamos el manual de contratación y estamos organizando el plan de adquisiciones para divulgar esas oportunidades a los contratistas o consultores del país.



¿Qué cambios vienen?

​

Trabajamos por la sostenibilidad de la entidad, vista desde la escogencia de los negocios que hacemos y apoyando entidades que no tienen capacidad en gestión y gerencia de proyectos. Esos son los cambios de fondo que esperamos adelantar, haciendo un mayor énfasis en el negocio o en la etapa de estructuración de proyectos, para cumplir esta función.

¿Cómo esta labor impacta a la gente?

​

Esta es una entidad muy particular. Trabajamos en muchos sectores, y eso es algo gratificante. Si bien no somos los protagonistas de la historia, porque estamos detrás de la ejecución de un proyecto, sí nos convertimos en ese medio para que cualquier sector pueda ver lo que se propone. Es bonito cuando impactamos la vida de las comunidades a través de soluciones de alcantarillado, en materia de salud, educación, energía, temas viales.



¿Qué hay de los $ 13 billones de regalías sin ejecutar?

​

Es uno de nuestros retos, lograr que esa plata se ejecute, son recursos que se necesitan, pero por falta de proyectos bien estructurados no se están invirtiendo.

La meta es estructurar proyectos en los tiempos con oportunidad. Sabemos que los ciclos son de cuatro años, y pues un alcalde quisiera ver sus obras avanzando en su periodo. Por supuesto que es un reto contribuir a bajar la cifra de los 13 billones.



¿En qué proyectos se está avanzando?

​

Estamos haciendo entrega de proyectos, en materia de estructuración. Hay algunos viales, como la vía Valencia-San Pedro de Urabá, que conecta Córdoba con Antioquia. Tenemos un paquete de 25 acueductos y alcantarillados en la zona del Catatumbo, eso cubre Cesar y Norte de Santander, en este momento hacemos un cierre para la entrega de casi la mitad de esos acueductos, entre otros proyectos.



YOLANDA I. AMAYA M.

yolama@eltiempo.com