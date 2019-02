Cajas de compensación impulsan el crecimiento saludable en Famisanar

La EPS Famisanar llegó a dos millones de afiliados en el país. El gerente general de la compañía, Mauricio Olivera González, habló sobre los cambios tanto internos como externos y del anhelo de escalar puestos en el ranquin de desempeño del sector.

¿Cómo superaron los dos millones de afiliados?



Cuando llegué a tomar las riendas de esta empresa en agosto de 2017, uno de los primeros cambios que hice internamente fue la política comercial, luego el servicio y, tercero, el financiero.



En lo comercial, entre 2011 y 2017, en promedio anual, creció en afiliados 5,65 por ciento, mientras que nuestra competencia, Compensar, 11,28 por ciento y Sanitas, 16,25 por ciento en el Plan de Beneficios de Salud (PBS).

¿Cómo se manejó el tema financiero?



Buscamos estabilizar el pago de cartera. Todavía estamos trabajando en eso, pero lo que buscamos fue que no hubiera tanta volatilidad en los pagos sino, por lo menos, comprometernos en un desembolso constante a las IPS para que nos presten un mejor servicio. De hecho, todavía estamos en la labor, con el apoyo de las cajas, de conseguir créditos de la banca comercial.

¿La empresa está dando utilidades?



Yo llegué bajo una condición financiera diferente, pues había que pasar de metodología contable Colgaap a metodología contable Niif y era necesario presentar los estados financieros en diciembre de 2017. Entonces, mi primera labor fue identificar si la empresa tenía utilidades o pérdidas, y en ese momento descubrí lo segundo. En el 2017, las pérdidas de la empresa fueron de 50.000 millones de pesos; el año pasado, con la nueva administración, llegó al equilibrio financiero.



¿Hay diferencias en rentabilidad entre el régimen contributivo y el subsidiado?



No hay tantas como había antes porque se equilibraron los servicios. Famisanar es solo contributivo, pero viendo las estadísticas, es un poco más rentable el subsidiado.



¿La necesidad está en la cobertura o en la calidad de los servicios?



El año pasado hicimos 6’100.000 atenciones, y por cada mil usuarios tuvimos menos de una queja. Nosotros buscamos mejorar todos los días, hay sitios donde a veces tenemos problemas de oportunidad, que es la dificultad más grande. Pero, para darle un dato, la Organización Mundial de la Salud dice que un buen sistema de salud debe tener entre 2,4 y 4 camas por cada mil habitantes; en Bogotá hay 1,7.

Hay problemas estructurales del sistema más que líos de Famisanar como EPS. Nosotros buscamos mejorar todo el servicio, la calidad y la oportunidad FACEBOOK

TWITTER

Hay problemas estructurales del sistema más que líos de Famisanar como EPS.

Nosotros buscamos mejorar todo el servicio, la calidad y la oportunidad.



¿Cuáles son los objetivos de 2019?



Ya estamos en equilibrio financiero, eso fue un esfuerzo del año pasado, Cafam y Colsubsidio nos capitalizaron en 178.000 millones de pesos, y esto va al tema porque uno de los objetivos de este año, además de generar utilidades, es cumplir con los indicadores de habilitación financiera de la Supersalud.



Lo otro que queremos, y creo que no lo veremos este año, es subir en el ranquin de desempeño de las EPS. Digo que no lo veremos este año porque el 2020 nos mostrará nuestro desempeño 2019 y queremos tener un crecimiento sustancial; está planeado competir para ser la EPS número uno en el mejor servicio posible.



El otro objetivo es crecer en el plan de atención complementaria, tenemos un plan bueno. Gran parte de la salvación financiera de muchas EPS son las prepagadas, y acá queremos expandirnos en eso.



¿Cuánto le ahorra la prepagada a las EPS?



Tenemos, en total de afiliados en POS y en contributiva, 2 millones de personas; más el subsidiado son 2’200.000, y en plan de atención complementaria, 56.000 personas. En proporción de afiliados no es muy grande, en costo tocaría verlo. Nosotros estamos ofreciendo y tenemos focalizada nuestra estrategia de afiliados en un plan de atención complementaria que se llama Famimás, que es el POS más trece especialidades, atención domiciliaria y algunos otros beneficios, como buscar una cama individual para cuando las personas sean hospitalizadas.



Este programa lo estamos vendiendo en 43.000 pesos. No son programas como las prepagadas, que son muy costosos, sino planes enfocados en la población que gana entre uno y dos salarios mínimos.



¿Eso es parte de los ajustes que hubo el año pasado en el tema comercial?



Exactamente, fue crear una estrategia comercial con las cajas de compensación. Yo creo que las cajas han entendido muy bien su papel, se han movido por la recreación, turismo, obviamente el subsidio familiar y entendieron que ahora lo más importante es la salud.



MAURICIO GALINDO Y DIEGO VARGAS

EL TIEMPO