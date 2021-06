Aerolíneas, en alerta por corto circuito en la planeación de vuelos

Sin que el país reactive plenamente las operaciones aéreas, cuya capacidad está hoy a la mitad de su nivel máximo tras la reactivación que inició en septiembre, en las últimas semanas las principales compañías aéreas comerciales han visto cómo sus indicadores de cumplimiento de itinerario se han visto afectados por causas ajenas a sus decisiones.



Fuentes de varias de las principales empresas consultadas por EL TIEMPO mostraron su preocupación por esta situación, producto de decisiones de la Aeronáutica Civil (Aerocivil), que reflejan improvisación y falta de rigor en el cumplimiento de la planeación de vuelos desde y hacia el aeropuerto El Dorado de Bogotá, principalmente por dos causas.



La primera tiene que ver con un fenómeno creciente, que consiste en que a lo largo del día, en las franjas horarias más demandadas por la aviación comercial, la Aerocivil ha incluido vuelos de aviación no regular, como el avión presidencial, pero también de ministros, aviones privados, vuelos chárter y ambulancias, carga y Policía, principalmente.



Y según explican los consultados, al ubicar esta aviación no regular en franjas que no pueden absorber estos vuelos, hay un efecto de demora en todo el sector que termina afectando a empresas como Avianca Holdings, Latam Airlines, Viva Air y Copa.



Si bien los bloqueos y el paro hicieron necesarias este tipo de medidas, la situación sigue pese a que hace más de una semana los niveles de bloqueos bajaron de forma importante, pero la Aerocivil sigue restringiendo la operación de El Dorado para darle paso a esa aviación no regular.



“La oficina que hace la planeación, que es la de Transporte Aéreo, no se está coordinando con la oficina de Servicios a la Navegación Aérea, que son los que la ejecutan. Es como si con la mano derecha se borrara lo que se hace con la izquierda”, dice una fuente del sector.



Versión que confirma el presidente de Latam Airlines Colombia, Santiago Álvarez Matamoros, quien precisa que tres semanas para acá se viene deteriorando la puntualidad de toda la industria, situación que ocurre porque vuelos que no estaban planeados desde el inicio empiezan a aparecer durante el día.



“En general son vuelos militares y de Estado, pero también ocurre con operadores no regulares”, agregó el directivo.



Y explicó que debido a que los servicios de control aéreo actualmente están dimensionados para 47 operaciones cada hora, este exceso de vuelos no planeados en horario de alta demanda hace que toda la operación se retrase y se genera un efecto dominó de ahí en adelante.

Más fallas que afectan

Pero más allá de la situación, entendible por los bloqueos y el paro, las empresas aéreas dicen que la Aerocivil, en ciertas franjas horarias de alta demanda, que normalmente son las de la mañana y la noche, también ha venido ido metiendo uno o dos vuelos comerciales regulares adicionales a los que ya había asignado en la planeación previa.



Esto bajo el argumento de que se trata de vuelos con conectividad, pero la situación ha generado tanta afectación que al meter más aviones “en horas en las que no caben” lo que termina ocurriendo es que la Aerocivil aplica los llamados GDP, es decir pone en marcha un programa de demora en tierra para gestionar la capacidad y termina generando un mal mayor y un montón de demoras, generando un impacto al usuario y a las aerolíneas.



Según se conoció, en varias aerolíneas se ha pasado, en algunos días, de indicadores de puntualidad de más del 90 por ciento a otros del 60 por ciento.



“Les dicen a las empresas que pueden argumentar causas externas, pero la Aerocivil no les comunica a los usuarios que estas demoras se originan en sus decisiones. Y en redes sociales el usuario y el político en el Congreso sí castigan a las aerolíneas, porque nadie del Gobierno está diciendo que las demoras obedecen a una mala planeación de la operación por parte de la Aeronáutica Civil”, indicó una fuente.



EL TIEMPO consultó a través del Ministerio de Transporte la posición de la Aeronáutica Civil, pero hasta el momento no ha sido posible obtener una respuesta al respecto.

Migración, otro dolor de cabeza

Aunque no afecta los índices de cumplimiento de los vuelos, hay otra situación que perjudica a los viajeros internacionales que llegan y salen de El Dorado y son los mayores tiempos de espera, en ciertas horas del día, en los módulos de Migración Colombia.



“Entidades como Migración Colombia no parecen estar coordinado con el El Dorado y la planeación que hace Aerocivil. En ciertos momentos del día no tienen suficientes agentes para atender a las personas que están llegando y saliendo del país. No todo el mundo tiene la solución biométrica.



Las aerolíneas hacen un análisis de cuánta gente está en la fila y lo que hacen es demorar el avión, para no activar otro vuelo”, aseguró una fuente de una empresa.

Y a las empresas les han dicho, por parte de Migración Colombia, que mientras la Aerocivil siga programando en horarios en que esta entidad no tiene suficientes agentes en cabina, estas demoras seguirán.



“Pasa mucho a la hora de almuerzo en Bogotá. Dicen que la solución es que la programación se ajuste al horario de Migración Colombia, pero los aviones vuelan cuando los usuarios quieren volar y no cuando la gente de Migración está disponible”, reiteró el consultado.

