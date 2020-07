Multinacional canadiense abre vacantes para 250 empleos en Bogotá

La compañía de origen canadiense 24-7 Intouch, del sector BPO, se encuentra buscando en la capital colombiana a 250 profesionales bilingües con experiencia en servicio al cliente en los próximos dos meses para proporcionar apoyo al consumidor de algunas de las mayores marcas norteamericanas.

La multinacional inició operaciones en Colombia en septiembre de 2019, con la puesta en marcha de un centro de servicios en Bogotá y cuya actividad se sumó a las presentes los EE.UU., Canadá, Jamaica, Guatemala, India, Honduras, Grecia y Filipinas.



De igual manera, 24-7 Intouch ha invertido US$4.4 millones en el desarrollo de infraestructura local para su centro de contacto de 4,600 metros cuadrados en Bogotá. La compañía provee soporte global al cliente a marcas de la industria electrónica y tecnológica, bienes de consumo, alimentos y bebidas, viajes y hospitalidad, entretenimiento, educación, medios y comunicaciones, finanzas y banca e industrias automotrices.



“El compromiso del talento colombiano, así como el interés por aprender nuevos procesos, la vocación de servicio, el bilingüismo y tener una ubicación estratégica, ha sido un gran motivador en la expansión de nuestra presencia en Colombia", dijo Marcela Ramírez, country manager para 24-7 Intouch en Colombia. "Esperamos terminar el 2020 con 1.000 puestos de trabajo y un crecimiento continuo", añadió.



Asimismo, Flavia Santoro, presidenta de ProColombia (entidad que ha acompañado junto a Invest in Bogota el proceso de instalación y expansión de la compañía canadiense en el país), indicó "no tenemos dudas de que Colombia se convertirá en un aliado clave para el éxito de 24-7 Intouch en la región”. A su vez, Juan Gabriel Pérez, director ejecutivo de Invest in Bogota, aseguró que el talento humano de la capital es el apropiado para el desarrollo de la compañía y que "además de tener la tercera fuerza laboral más grande en América Latina, la capital concentra el 70 % de la población bilingüe".

