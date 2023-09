Este 20 de septiembre se conoció que la Operadora de Franquicias de Colombia, la empresa dueña de Buffalo Wings, fue admitida para entrar en reorganización de emergencia, según reveló en primicia La W Radio.



La Superintendencia de Sociedades aceptó el proceso, el cual podría demorar meses, contando desde que se ejecute la decisión.



Conforme reportó La W Radio, “a 30 de junio de 2023, la sociedad reveló activos por 22.186 millones de pesos y deudas por 28.704 millones de pesos. Con esta admisión se espera que la empresa pueda salvarse”.



Según el Decreto Ley 560, el proceso de reorganización es un acuerdo que pretender preservar empresas viables y normalizar sus relaciones comerciales y crediticias.

Con este proceso, se espera que la Operadora de Franquicias de Colombia pueda pagarle a sus deudores para no caer en una crisis de la cual no pueda volver a levantarse.



Entre tanto, el único afectado no es el restaurante Buffalo Wings, sino otras compañías como: Dos del Alma Taquería y FUKU Ramen Bar.

GERALDINE BAJONERO VÁSQUEZ

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

