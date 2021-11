Buencafé continúa su expansión y llega a Filipinas

Buencafé Liofilizado de Colombia anunció su llegada a Filipinas con un primer envío de dos contenedores de más de 42.000 frascos de café liofilizado tradicional y descafeinado.



“Entramos a Filipinas con los productos premium de nuestro portafolio, elaborados con la tecnología Sensoria by Buencafé, que captura y preserva el mejor sabor y aroma del grano, un concepto revolucionario en la industria del café”, destacó Cristina Madriñán, directora general de la empresa.



Actualmente, la compañía produce el equivalente a 24 millones de tazas diarias y exporta sus productos –que incluyen extracto de café– a decenas de países, donde el café colombiano conquista los paladares más exigentes.



En 2020, la empresa cerró con ventas de casi 14.500 toneladas, 13 por ciento más que en 2019, e ingresos por más de 162 millones de dólares, a lo cual contribuyeron las primeras ventas de productos con la tecnología Sensoria by Buencafé, el crecimiento de la marca Buendía en Colombia y Ecuador, y la innovación del portafolio.



El ciento por ciento de sus utilidades se reinvierten en beneficio de los caficultores colombianos, lo que incluye investigación científica y desarrollo tecnológico, asistencia técnica y proyectos de desarrollo social, entre otros bienes colectivos.



