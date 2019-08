Tenedores de bonos de Avianca dijeron sí al intercambio propuesto 

Más del 50 por ciento de los tenedores de bonos de Avianca emitidos en el exterior aceptaron la propuesta de la compañía de intercambio por nuevos títulos bajo otras condiciones, según lo acaban de señalar directivas de la aerolínea.

Indicó que con esta transacción "los tenedores de bonos existentes que participaron, quedan obligados a intercambiar en las condiciones pactadas en el memorando de oferta de intercambio, obteniendo garantías reales y manteniendo los mismos términos financieros actuales en una primera etapa".



Agregó que también adquirieron el compromiso de extender el plazo del bono

automáticamente, por tres años (mayo de 2023) y con un cupón de 9 por ciento, al momento en que se confirme la inversión anunciada por United Airlines, Inc. y Kingsland Holdings Limited por al menos 250 millones de dólares.



Pero la compañía dejó claro, no obstante, en que "la inversión está sujeta a que se llegue a un acuerdo amplio con los acreedores y a la extensión del bono existente por parte de los tenedores".



Destacó que el proceso va bien, pero aún no alcanza la participación suficiente para satisfacer las condiciones de dicha inversión. Por eso, para quienes no participaron en esta primera etapa, se extendieron las mismas condiciones hasta el día 11 de septiembre, plazo luego del cual ya no podrán intercambiar los bonos existentes y fecha en que se tendrá el resultado final del intercambio y se definirán los

pasos a seguir en relación con la intención de inversión de United y Kingsland.



Por: Redacción Economía y Negocios