El licor está presente en muchos de los eventos sociales a los que asisten las personas. A veces, pasarse de tragos desencadena al día siguiente una serie de síntomas que afectan el rendimiento, especialmente si es un día laboral o de compromisos.



Es común que las personas que están "enguayabadas" busquen remedios que puedan ayudar a aliviar esos síntomas. En el mercado ahora existen varios productos que prometen ayudar a quienes consumieron licor en exceso.



Uno de los productos más conocidos en Colombia para ese fin es el Bonfiest Plus, un polvo efervescente analgésico y antiácido que se usa comúnmente para tratar los trastornos dispépticos generados por el exceso de bebidas no alcohólicas o comidas.



Las publicidades del producto muestran ejemplos de persona indispuestas después de una noche de fiesta y prometen "dejar como nueva" la cabeza de la persona que lo toma. Sin embargo, algunos consumidores no estarían de acuerdo con esa premisa.

Hace unos días, la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió una acción popular contra la empresa Tecnoquímicas S.A., el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y la Superintendencia de Industria y Comercio por “publicidad engañosa”.



La accionante es la abogada Diana Consuelo Moreno, quien señala que el producto solo sirve para el malestar por comida y dolor de cabeza, pero no sería la solución mágica y definitiva para acabar el "guayabo".



La empresa Tecnoquímicas S.A., según señala la acción popular, vende el Bonfiest Plus desde el año 2004 como antídoto contra el "guayabo" y, gracias eso, con el paso de los años se ha convertido en un producto reconocido y usado por los colombianos después de las rumbas.



Según la tutela, el producto dista entre lo que dice la envoltura y la publicidad con que se muestra en medios de comunicación como la televisión, pues el paquete "sugiere que solo sirve para el malestar por comida y dolor de cabeza", pero las publicidad lo muestra como la cura para levantarse como si nada después de una fiesta.



En 2020 dos abogados ya habían presentado una acción popular contra Tecnoquímicas S.A. y Tecnofar TQ S.A.S. también por publicidad engañosa con el objetivo de que ambas empresas reconocieran y pagaran "la indemnización de los daños y perjuicios materiales causados al grupo abierto y cerrado de consumidores que han adquirido el producto Bonfiest Plus".



Contra esa demanda, el abogado de ambas farmacéuticas, Ramiro Bejarano, aseguró que esa acción no estaba "llamada a prosperar" y en la contestación de la demanda dejaron claro que el Bonfiest Plus está compuesto de acuerdo con las indicaciones del producto.



Ahora, la empresa deberá atender esta nueva demanda que pretende retirar los comerciales de la marca e incluso "quitarle el nombre", pues sus compuestos para quitar el dolor de cabeza y el malestar estomacal no estarían en sintonía con la promesa "desenguayabar" a la gente.



