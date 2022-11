General Motors (GM) dio inicio a su estrategia de electrificación en Colombia, lanzando el primer vehículo eléctrico de Chevrolet, el Bolt EUV; que promete cero accidentes, cero emisiones y cero congestión. El lanzamiento se hizo el 9 de noviembre en la ciudad de Medellín.

En dicha estrategia están invirtiendo 35.000 millones de dólares en el desarrollo de 30 modelos con los que buscan promover ‘un futuro totalmente eléctrico’. Renunciarán a la venta de carros de combustión interna desde 2035 para alcanzar la carbononeutralidad en 2040.

Se espera disminuir la intensidad energética en 22 por ciento, las emisiones de gases de efecto invernadero en 20 por ciento y tener 600.000 vehículos eléctricos circulando para 2030 en el país

El Bolt EUV hace parte de la generación de EV. Cuenta con un paquete de baterías de 65.0 kWh, llamado Ultium, que se ubican en el chasis del auto, lo que le permite optimizar el almacenamiento de energía y alcanzar una autonomía de hasta 456 kilómetros WLTP. El precio del vehículo en el mercado es de $194.990.000, al mes de noviembre de 2022.



El vehículo tiene 360 Nm de torque y una autonomía de 397 (EPA). Además, posee freno de emergencia a bajas velocidades, asistente de salida de carril y control electrónico de estabilidad.



La estrategia busca seguir ampliando el mercado de los autos eléctricos, siendo Colombia el primer país de la región en recibirlo. “Según la política de Crecimiento Verde del Departamento Nacional de Planeación de Colombia, se espera disminuir la intensidad energética en 22 por ciento, las emisiones de gases de efecto invernadero en 20 por ciento y tener 600.000 vehículos eléctricos circulando para 2030 en el país”, indicaron en un comunicado de prensa.

El Bolt EUV cuenta con un paquete de baterías de 65.0 kWh llamado Ultium. Foto: Archivo particular

El lanzamiento del vehículo se da luego de que las ventas de los autos eléctricos se hubieran disparado en el país de manera exponencial, llegando a las 3.000 unidades anuales.



Producido en la planta de Lago Orión, en Michigan (Estados Unidos) el Bolt EUV hace parte de la gama de SUV compactos eléctricos que buscan posicionarse en el mercado colombiano, compitiendo directamente con el BYD Yuan Pro (un SUV subcompacto eléctrico con autonomía de 401 kms y 210 Nm de torque), el Yuan Plus (con 480 kms de autonomía y torque de 310 Nm), el DFSK Seres 3 (de 405 kms de autonomía y torque de 300 Nm), el Mazda MX-30 ( 224 kms de autonomía y torque instantáneo de 271 Nm), y con el Hyundai Kona Eléctrica (305 kms de autonomía y torque de 395 Nm).



El Chevrolet Bolt EUV se puede cargar de tres formas distintas. Foto: Archivo particular

En cuanto a las opciones de carga, el automóvil se podrá recargar de tres formas distintas, sin necesidad de usar un wallbox. La primera es la carga rápida en estaciones públicas o en uno de los 29 puntos a nivel nacional que Chevrolet pondrá a disposición de los dueños de los autos eléctricos; la segunda opción es mediante una toma de 220 voltios, donde la batería tardará en llegar al 100 por ciento en unas 9 o 10 horas; y la tercera forma es mediante un conector tradicional del hogar de 110 voltios, una hora de carga le dará para recorrer unos 6 kilómetros.

Además, el Bolt cuenta con un sistema de frenado regenerativo mediante la desaceleración incrementada con solo presionar una leva detrás del volante o usando el sistema de conducción con un solo pedal -llamado one pedal- que se activa con solo un botón de la consola central.



En cuanto a algunos comentarios sobre el vehículo, se destaca su competitividad en el mercado, el sistema de regeneración de la batería -que en una prueba pudo recuperar más de 50 kilómetros de autonomía-, comodidad en el interior y un gran desarrollo tecnológico. Sin embargo, el diseño de acabados en plástico podría mejorar, así como la textura de la cojinería. Algunos han criticado el hecho de que la segunda fila no cuente con salidas de aire.



Por otra parte, la marca desarrolló la aplicación MyEV app, que servirá de respaldo para los compradores en cuanto a información sobre su vehículo, solicitar ayuda o programar servicios a domicilio. Además, el auto tiene 4 años de mantenimiento gratuito y una garantía de 5 años.



Aunque no hay una fecha de lanzamiento, Chevrolet nos deja a la expectativa ante los próximos autos eléctricos que traerá al país. Se trata del Blazer EV, que se espera llegue a finales de 2023, y la Equinox EV, a mediados de 2024.

De Chevrolet Bolt EUV se destaca su competitividad en el mercado y el sistema de regeneración de la batería. Foto: Archivo particular

Elim J Alonso

Redacción Tendencias

