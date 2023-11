Bogotá, en los mercados más importantes para The Macallan, el whisky más caro del mundo

En septiembre, Bogotá se sumó a la reducida lista de ciudades que han recibido a House of The Macallan, una experiencia de lujo de la marca de whisky, reconocida por ser una de las mejores y más costosas del mercado.



Con el Museo del Chicó como escenario elegido, expertos en la materia lideraron las catas organizadas para actuales y potenciales clientes. Allí fue posible conocer de primera mano el proceso detrás de sus expresiones, como denominan a sus productos, y degustar las características de cada uno. Además de apreciar una galería que recopilaba los hitos de la casa The Macallan fundada en 1824 y ubicada en Craigellachie, en la región de Speyside (Escocia).

House of The Macallan se realizó en el Museo del Chicó. Foto: Cortesía The Macallan

La relevancia de esta casa es bien conocida pues en estos casi 200 años de trayectoria se han posicionado como una de las marcas más exclusivas en el mundo del whisky.



Con su entrada en Colombia en 2018, la capital se ha posicionado como uno de los mercados más relevantes a nivel regional, comparable con una ciudad del tamaño de São Paulo y también a nivel global.



Las tendencias de consumo, como revela Jose Visón, country manager para Colombia, muestran que The Macallan se ha convertido en una de las opciones favoritas para pedir en gastrobares o consumir en ocasiones especiales.

En entrevista con EL TIEMPO, Visón hace un balance de los resultados obtenidos en estos cinco años que lleva la marca en el país y las expectativas para el próximo año. Además, revela detalles del próximo lanzamiento, una nueva edición de Destil Your Word, expresiones especiales basadas en la cultura y gastronomía de algunos países. Este llegará a Colombia para fin de año.



House of The Macallan es una de sus experiencias más destacadas y se ha hecho en pocas ciudades, ¿por qué escogieron a Bogotá?

Esta es una plataforma que inició a mediados de este año. Arrancamos en Miami, luego estuvimos en Colorado, en Los Ángeles, también en São Paulo y finalmente en Bogotá en septiembre. El principal objetivo es reclutar nuevos consumidores mediante un guion muy sencillo, que es contar nuestra historia, quiénes somos, cómo hacemos el mejor de los whiskys. También queríamos llevarles un poco esa experiencia de las catas sensoriales, que se vuelven algo para socializar y que conozcan más de la marca.

¿Cómo le ha ido a The Macallan en el mercado colombiano?

Colombia es un gran país, por eso tenemos mucha fe en el mercado, ya que es uno de los principales consumidores de whisky del mundo. Acá tenemos una tremenda aceptación, es muy valorado y admirado por la calidad de nuestras expresiones. Más allá de vender botellas vendemos estilo de vida y eso encaja en los gustos de nuestro consumidor. Principalmente en Bogotá hemos encontrado nuestra casa.

¿Con qué otras ciudades de la región es comparable el desempeño?

En São Paulo también se está desarrollando una estrategia fuerte. En Brasil y Colombia tenemos una gran cantidad de consumidores y conocedores del whisky que nos interesa reclutar, tener cerca y que conozcan nuestras expresiones.

Aquí tienen competidores muy posicionados…



Nosotros no nos comparamos con ningún otro whisky. Son empresas muy respetadas, que saben hacer muy bien las cosas, pero en el nivel que estamos y en la categoría de single malt no tenemos una marca que nos amenace.

¿A través de qué canal venden más?

En restaurantes y bares. Nos hemos asociado con grandes y emblemáticas cuentas de las ciudades donde es el mejor escenario para que The Macallan participe. En Bogotá hay una gran oferta gastronómica y allí podemos interactuar con ese público que nos interesa. Ya sea en un coctel, en las rocas o puro, constantemente proponemos acciones de consumo para que las personas tengan una bonita experiencia.

Tendrán un próximo lanzamiento, ¿De qué se trata?

La marca tiene mucha colaboración con otras y con grandes personalidades. Tenemos una edición especial que se llama Distil your world de la ya hemos tenido varias, comenzando con una en Jerez, España, haciendo mención a las barricas. Luego se lanzó Londres, después New York y ahora lanzaremos México, porque hoy en día viene siendo el quinto o cuarto mercado más importante de The Macallan en el mundo, siendo Estados Unidos el primero.



Para esta expresión, como le decimos a las botellas y para eso trabajamos con los hermanos Roca, de Celler de Can Roca. Ellos se instalan en el país que se elige, en la ciudad seleccionada duran casi tres meses conociendo la cultura, la gastronomía, la música y luego elaboran un menú con todos esos aprendizajes, allí trabajan con un whisky maker de The Macallan. Luego de hablar de todo lo cultural, el equipo pone su talento y hacen esa elaboración. En la de México se buscaron muchas cosas emblemáticas y una de ellas es el Día de Muertos. Por eso, en el empaque del producto, vienen cosas alusivas, la catrina y el catrino, por ejemplo.

¿Tendrá algo de tequila o se añejará en barricas de esta bebida mexicana?

No alejamos en barricas que no sean de roble rojo español y que haya sido previamente usada en la elaboración de vino de jerez.

¿Se podrá comprar en Colombia?

No estará en todos los países porque es una edición limitada, pero en los mercados emblemáticos sí lo tendremos disponible. Todavía estamos en el proceso de registro acá en Colombia por ser un producto nuevo. En noviembre o diciembre creo que estará disponible.

¿En el mercado colombiano cuantos productos disponibles tienen?

Lo dividimos en segmentos, pero tenemos los 12 años, que son tres. Tres ediciones especiales, dos de 18 años. En total, tenemos cerca de 22 referencias diferentes.

¿Cuáles son las más vendidas?

Los 12 años, tanto el double cask como el sherry oak.

¿Cuáles son esos aprendizajes que se ha llevado la marca de Colombia en estos cinco años?

Ha sido una tremenda trayectoria, muy bonita por lo que me cuentan. Yo apenas llevo un año en el país trabajando con la marca, pero ha sido gratificante en cuanto a lo cultural, en descubrir cómo lo toman, en qué regiones y toda la interacción que encierra el whisky. La marca está bien posicionada.

¿Qué proyecciones tienen para Colombia?

Dentro de los proyectos está seguir desarrollando esa estrategia correcta, introduciendo y participando en las principales ciudades del país como Medellín, Cartagena, Barranquilla y Cali, luego del crecimiento que experimentamos en Bogotá, que es el foco de la marca. Ya en este punto vimos que el país sí tiene el potencial para seguir creciendo en esas ciudades donde hay un público con el que queremos relacionarnos.



Tenemos previsto cerrar un buen 2023 con un crecimiento de alrededor del 15 % en ventas, impulsadas principalmente por el retail. El futuro del mercado de whisky premium en Colombia y América Latina luce alentador. The Macallan prepara grandes planes para el próximo año, ya que en 2024, celebraremos 200 años y el país no puede quedarse atrás en esta gran celebración.

LAURA ALEJANDRA ALBARRACÍN RESTREPO

EL TIEMPO

