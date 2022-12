El director ejecutivo de Binance Holdings Ltd., Changpeng 'CZ' Zhao, restó importancia a la preocupación por la reciente ola de retiros de fondos que ha sufrido la mayor bolsa de criptomonedas del mundo, afirmando que los clientes podrían retirar todos sus activos sin ningún problema si fuera necesario.



"La gente puede retirar el 100% de los activos que tiene en Binance, no tendremos ningún problema en un día determinado", dijo Zhao el jueves en una entrevista en CNBC.



Señaló que Binance no opera en un sistema bancario fraccional, refiriéndose a la práctica de los grandes bancos a través de la cual se les permite prestar una proporción de los depósitos de sus clientes a los prestatarios. Las criptoempresas deberían "mantener los activos de los usuarios 1 a 1 y eso es lo que hacemos".



Las plataformas de activos digitales se enfrentan a una crisis de confianza de los inversionistas tras el estrepitoso colapso de la bolsa FTX, de Sam Bankman-Fried, que colapsó el mes pasado por un aumento de los retiros.



El Bitcoin y los NFT son nuevos mercados digitales. Foto: iStock

La rápida caída de FTX ha llevado a algunos usuarios a tomar el control de sus activos, lo que ha provocado un aumento de los retiros en todas las plataformas del sector.



El martes, Binance sufrió retiros netos de alrededor de US$1.140 millones, pero la situación se ha estabilizado durante la semana. Muchas bolsas han intentado calmar el nerviosismo publicando vistas parciales de sus tenencias, o las llamadas "pruebas de reservas", que no llegan a ser auditorias financieras completas y no han logrado convencer a los inversionistas.



Cuando se le preguntó por qué su empresa no había optado por una auditoría financiera completa, Zhao dijo que muchas empresas de auditoría desconfiaban de trabajar con critpoempresas por miedo a dañar su reputación. Añadió que algunas no sabían como auditar plataformas de criptomonedas.



A lo largo de la entrevista, Zhao buscó distanciar las prácticas de su empresa de las de FTX, que según las autoridades malversó los fondos de sus clientes, utilizando algunos para cubrir las deudas incobrables de la empresa hermana Alameda Research.



BLOOMBERG

