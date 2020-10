Imprudencias de algunas empresas en medio de la reactivación económica

Aunque la mayoría de empresas colombianas ha estado firme en apoyar la lucha contra el nuevo coronavirus, algunas de ellas han cometido errores que les han valido muchas críticas. Uno de los casos más recientes fue una imprudencia de la aerolínea Avianca, que días atrás la puso en el ojo del huracán en las redes sociales.

Le recordamos algunas de las empresas que dieron pie a la polémica por sus ‘embarradas’, que se dieron durante los inicios de la reactivación económica del país, después de la crisis ocasionada por la pandemia.

Avianca

Uno de los integrantes de la Filarmónica de Medellín interpretando su trompeta en el vuelo de Avianca, que cubría la ruta Medellín-Bogotá. Foto: Archivo Particular

La aerolínea decidió realizar un concierto en vivo en el vuelo AV8565, que partió desde Medellín hacia Bogotá. Esto le valió fuertes críticas en redes sociales. La cuestionaron por no priorizar la salud de los pasajeros, al ser un recinto cerrado en el que se presentó el grupo musical que, además, tenían instrumentos de viento.



La misma compañía difundió un video en su cuenta de Twitter en el que se aprecia a dos trompetistas de la Filarmónica de Medellín tocando con ayuda de una abertura en sus tapabocas.

@Avianca ¿cómo se les ocurrió hacer semejante brutalidad en plena pandemia que se contagia por vía aérea? ¿Es a propósito que quieren esparcir el contagio? — José Pablo Gil (@jogiech) October 5, 2020

Por su parte, la Filarmónica de Medellín (Filarmed) emitió un comunicado en el que aseguró:



"Seguimos los protocolos de la aerolínea y el aeropuerto, y elegimos los instrumentos de la familia de los bronces con el conocimiento de los estudios de orquestas europeas que hemos seguido como nuestro referente, los cuales han encontrado que dichos instrumentos, por sus características técnicas, no esparcen gotas de saliva".

Ante la polémica desatada en redes sociales por Avianca, la Aeronáutica Civil anunció la apertura de una investigación preliminar a la compañía por presunto incumplimiento de los protocolos de bioseguridad.

#InformaciónImportante sobre apertura de investigación a empresas aéreas por presunto incumplimiento de Protocolo de Bioseguridad. pic.twitter.com/LVq6l7ztu9 — Aeronáutica Civil de Colombia (@AeroCivilCol) October 6, 2020

Por su parte, Viva Air respondió de forma jocosa al polémico tuit de Avianca: "Como la primera aerolínea certificada en bioseguridad sabemos que tocar instrumentos de viento a bordo no es lo ideal. Lo que sí tenemos son precios que serán música para tus oídos".

Como la primera aerolínea certificada en bioseguridad sabemos que tocar instrumentos de viento a bordo no es lo ideal🦠 Lo que sí tenemos son precios que serán música para tus oídos 💛😜🎸 #VivaRocks — Viva Air Colombia (@VivaAirCol) October 5, 2020

Wingo

Avión de la aerolínea que hace parte de Copa Airlines, Wingo. Foto: Cortesía Wingo

El 15 de septiembre de este año, el Ministerio de Salud expidió una resolución que estableció los protocolos de bioseguridad para la reactivación de vuelos internacionales. Esta medida dictamina los deberes que deben cumplir los pasajeros y las aerolíneas que quieran desplazarse a destinos internacionales.



Una investigación a Wingo se dio a raíz de que el 4 de octubre una pasajera colombiana infectada con el nuevo coronavirus llegó a Bogotá, procedente de Cancún (México) a bordo de un avión de esa empresa. Esta situación alertó a la Secretaría de Salud de Bogotá, la cual aseguró lo siguiente:



“Para la Secretaría Distrital de Salud es muy preocupante que se haya registrado el ingreso de personas a la ciudad de Bogotá de vuelos internacionales con prueba PSR molecular para covid-19 positivo”, dijo el Secretario de Salud de Bogotá, Alejandro Gómez.

Por su parte, la aerolínea respondió: “La situación presentada (...) en el vuelo 7028 que cubría la ruta Cancún - Bogotá va en contra de los protocolos de bioseguridad que hemos adoptado como compañía”.

“En Wingo hemos diseñado estrictos lineamientos con el objetivo de proteger la salud e integridad de todos nuestros viajeros y tripulaciones; y hemos cumplido a cabalidad con todos los requisitos establecidos por las autoridades de los países a (sic) los que hoy tenemos operación”, concluyó la aerolínea.

Ocho empresas de transporte terrestre

Las empresas sancionadas deben probar ante la Superintendencia que cumplen con los protocolos de bioseguridad. (Imagen de referencia). Foto: Andrés Zapata

El 6 de mayo el Ministerio de Transporte informó que la Superintendencia de Transporte abrió investigación a ocho empresas de servicio público por no cumplir con los protocolos de bioseguridad establecidos por el Gobierno.



Las ocho empresas en cuestión, algunas en el inicio del periodo probatorio, son:



-Transportes la Esperanza S.A.

-Transportadora el Triunfo S.A.

-Cooperativa de Transportadores de Santa Rosa

-Cooperativa de Transportadores de Tolú

-Nuevos Andes World Tours Transporte Especial S.A.S

-Del Norte Transportes y Turismo S.A.S

-Cooperativa De Transportes Especiales Del Oriente S.A.

-Transporte Liberturs S.A.S.

De acuerdo con un comunicado emitido por la Superintendencia de Transporte, el 11 de agosto la institución formuló cargos y abrió investigación en contra de las ocho empresas "habilitadas en las modalidades de pasajeros por carretera y especial, por presuntamente (i) no implementar los protocolos de bioseguridad ordenados por el Gobierno Nacional, poniendo en riesgo la salud y seguridad de los usuarios del servicio público de transporte como de aquellos intervinientes en la actividad transportadora, de conformidad con la normatividad vigente; y (ii) no suministrar la información que legalmente les fue solicitada por la SuperTransporte".



Según Camilo Pabón Almanza, Superintendente de Transporte, “en las denuncias y evidencias recaudadas por la SuperTransporte se da cuenta de que presuntamente se estaría incumpliendo el distanciamiento mínimo al interior de los vehículos".

Los protocolos a cumplir son el aseo frecuente de vehículos, así como verificación de distanciamiento físico, capacitación a conductores sobre protocolos de limpieza y correcto uso del tapabocas, entre otros.

Playa Blanca

Esta fotografía de Playa Blanca fue tomada antes de la pandemia. Foto: John Montaño. EL TIEMPO

El 30 de septiembre, EL TIEMPO reportó que, mediante fotografías y videos, varios bañistas pusieron en conocimiento de las autoridades irregularidades que se estaban presentando con respecto al cumplimiento de las normas que regían en ese momento por la pandemia de covid-19.



Los visitantes del área turística de El Rodadero aseguraron que, durante el trayecto de ida y de regreso en lancha desde este punto hasta Playa Blanca, los encargados del transporte no estaban cumpliendo a cabalidad las medidas de bioseguridad.



Algunas de las quejas estuvieron centradas en que los viajeros se transportaban sin tapabocas e incluso algunos sin chaleco de seguridad, lo que es una norma establecida desde mucho antes de la pandemia.

En la playa también se evidenciaron aglomeraciones. Foto: Cortesía

La mujer que denunció los hechos aseguró que los encargados del servicio hicieron caso omiso a sus peticiones.



“Se molestaron porque nos quejamos, pero les recordamos que esto no es un juego, sino una situación de salud pública delicada y si no respetamos las reglas, no solo ponemos en peligro la salud, sino además nos regresa el encierro total y nos afectamos todos”, dijo la usuaria.



A raíz de las denuncias, Gina Cantillo, directora del Instituto Distrital de Turismo (Indetur) de Santa Marta, advirtió a finales de septiembre: “Desde un principio dijimos que seríamos muy rigurosos con los controles y lo estamos haciendo. No permitiremos que unos pocos empañen el balance positivo que ha arrojado este proceso de reapertura de playas”.

Cantillo también aseguró que impondrán sanciones a la cooperativa dueña de la lancha en la que se infringieron los protocolos de bioseguridad y al Acuario de Santa Marta.

Acuario de Santa Marta

Delfín rescatado en Santa Marta fue llevado al acuario de esa ciudad. Foto: Armada

El acuario también habría incurrido en el incumplimiento de los protocolos de bioseguridad. El personal del sitio turístico trasladó hasta la orilla de Playa Blanca a varios delfines para que interactuaran y se tomaran fotografías con los bañistas.Esta imprudencia provocó aglomeraciones en el lugar, pues los bañistas se emocionaron y se reunieron alrededor de los animales marinos sin respetar el distanciamiento social.

Koaj

Tienda de Koaj. Foto: Archivo Particular

Una empleada de un establecimiento de esta reconocida marca de ropa generó una polémica porque no utilizó el tapabocas a la hora de atender a los clientes.



Alejandro Villalobos, periodista y director de radio, publicó un video del hecho en su cuenta de Twitter el pasado 20 de agosto, acompañado de la descripción “esto pasa en una tienda de ropa y no cumplen los protocolos de seguridad”.



La grabación se viralizó rápidamente, ya que muestra a un hombre increpando a la mujer por laborar en la caja incumpliendo los protocolos de seguridad establecidos por el Gobierno para que en ese momento reabriera el comercio, sin utilizar tapabocas. No se supo en su momento si el hombre del video era Villalobos.

Ella le dijo que "estaba en la bodega", pero él continuó regañándola diciendo también que "había gente en la tienda (...) estamos en un momento bien delicado", haciendo referencia a la situación en la que estaba el país en agosto a causa de la pandemia.



El video se popularizó tanto que el periodista obtuvo una respuesta de parte de Koaj, que aseguró en un comunicado que ambas mujeres del video "seguirán haciendo parte del equipo de la tienda", pero que reconocen que tienen una "responsabilidad de dar ejemplo".

También dijeron que fortalecerían el cumplimiento de las medidas de bioseguridad con las empleadas y el resto del personal.

Tendencias EL TIEMPO