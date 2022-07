El multimillonario y cofundador de Microsoft, Bill Gates, es la cuarta persona más rica del mundo y a sus 66 años ha sido enfático en decir cuáles han sido esas cosas sobre las que hubiera tomado otra decisión.

Las declaraciones fueron hechas en una conversación con la cofundadora y CEO de Eventbrite, Julia Hartz, en un evento organizado por la empresa de capital de riesgo Village Global y fueron recogidas en TechCrunch.





"El mayor error que he cometido en mi vida es la mala gestión que ha hecho que Microsoft no sea lo que es Android, Android es la plataforma estándar de smartphones que no son de Apple. Era un espacio que debería haber ocupado Microsoft de forma natural", ha explicado Gates.



Según Gates, este "error" le costó a la empresa 400.000 millones de dólares.





"Realmente es el ganador se lo lleva todo (...) Si estás allí con un 50% más de aplicaciones o un 90% más de las aplicaciones, estás de camino a la perdición total. Hay espacio para un solo sistema operativo que no sea Apple, ¿y cuánto vale eso? 400.000 millones de dólares que serían transferidos de la compañía G (Google) a la compañía M (Microsoft)", agregó.



La compañía de Gates lanzó un teléfono con sistema operativo Windows en 2010, sin embargo, no tuvo el mismo éxito que el sistema operativo Android o el de Apple por lo que fueron retirados del mercado en 2017.