El trabajo en empresas de oficina, principalmente cuando hay estrés sin gestionar o frustraciones cotidianas, tiene un riesgo para algunas personas: caer en la monotonía de perderle sentido a levantarse, bañarse, buscar transporte, ir a un edificio y devolverse a casa, con la mente y el cuerpo cansados. Lastimosamente, en esta espiral del agotamiento propia de millones de ciudadanos alrededor del mundo, el tiempo libre se reduce y la salud paga las consecuencias por la ausencia de ejercicios y actividades de ocio que liberen.

Consciente de dicho fenómeno, y gracias a la tecnología, un hombre hizo de una idea transformadora una realidad y hoy empresas con miles de colaboradores como Rappi, Jokr o Chubb han confirmado que movilizar a sus empleados para que realicen actividades comunes como caminar, subir las escaleras, meditar e ir al gimnasio no solo puede ayudarlos a quemar calorías, sino que también pueden convertir dicho esfuerzo, quien lo creyera, en ayudas económicas concretas para los más necesitados en distintas partes del mundo.



Esta audaz premisa se hizo mucho más visible en el 2022, cuando el unicornio social Betterly lanzó la Bettercup mundial, en la que compitieron varias empresas latinoamericanas que tenían el objetivo de que sus empleados hicieran todo el ejercicio posible para transformar las calorías que quemaban en donaciones para una fundación.



El país ganador fue Chile y con todo el consumo de energía ‘recaudado’ pudieron ayudar a la fundación Red de Alimentos. “Gracias a que Chile ganó esta Bettercup mundial, Red de Alimentos va a recibir la donación de ustedes triplicada por Betterfly. Con esto vamos a poder seguir ayudando a más de 30.000 personas”, comenta Viktorya Özbicakci, la encargada de comunicaciones de la fundación a la empresa.

¿Qué es Betterfly?

Betterfly, que nació como una ‘startup’, hoy es el primer unicornio social de Latinoamérica, al sorprender con su aplicación no solor creando valor económico, sino también ayudando a los demás a través de donaciones a diferentes fundaciones que se multiplican gracias al esfuerzo de trabajadores de distintas empresas que deciden adoptar hábitos saludables.



Esta idea nació en el 2018 cuando a Eduardo Della Maggiora se le ocurrió que podía cambiar las calorías que quemaba durante el día en ayudas para fundaciones. De esta forma, creó el desafío ‘Burn To Give’, en el cual las personas se registraban en una plataforma y cada caloría quemada se convertía en una donación para la ONG chilena Leche para Haití.



“El plan era bien sencillo, queríamos quemar 30 millones de calorías y eso alcanzaba para darle paquetes de nutrición a 400 niños en Haití”, le comentó a EL TIEMPO desde Nueva York Cristobal Della Maggiora, presidente y cofundador de Betterfly, en el Betterday, evento donde la empresa anunció cuáles son sus nuevos retos.

Al ver el gran impacto, Della Maggiora se lanzó a la creación de una ‘startup’ llamada ‘Burn To Give’, la cual tuviera un propósito social, más allá de los fines económicos. En el 2020, decidieron cambiar su nombre a Betterfly y desarrollar la primera plataforma de beneficios digital que combina bienestar, protección financiera y el sentido social.



Actualmente, este unicornio latino tiene vinculadas a más de cuatro mil empresas en los mercados de países en los que está hace presencia: México, Colombia, Brasil, Ecuador, Perú, Chile, Argentina y España. Además, apoya a fundaciones locales e internacionales como Leche para Haití, On Tree Planted y Water is Life.



¿Cómo funciona la aplicación?



Betterfly es una plataforma que es contratada por otras empresas para mejorar la calidad de vida de sus empleados. En este sentido, los usuarios de la aplicación podrán encontrar diferentes herramientas como atención médica, consultas psicológicas, nutrición, entrenamientos y meditación, entre otras.



El aspecto que hace especial a este desarrollo digital es que las personas, mientras se cuidan, pueden ganar ‘Bettercoins’, una moneda creada por los fundadores de Betterfly que tiene el objetivo de que los usuarios hagan sus donaciones a diferentes fundaciones.

Betterfly y su apuesta por generar un impacto real



En la aplicación son los usuarios los que pueden decir a qué fundación van a hacer sus donaciones. Actualmente, Betterfly tiene convenios con tres ONG con alcance global: Water is Life, Leche para Haití y On Tree Planted. Sin embargo, en cada país en el que tienen presencia también apoyan otras causas benéficas: por ejemplo, en Colombia ayudan a Enseña por Colombia, Fundación Soy DOY y Fundación Manos Pintadas de Azul.



Los apoyos que hace este unicornio social tienen efectos tangibles. Por ejemplo, en el 2022, gracias a todos los Bettercoins que recibió Water Is Life se llevaron 15 millones de litros de agua limpia a distintas comunidades en el mundo.



Además, gracias a este aporte se seguirán desarrollando misiones de agua potable en países como: Brasil, Haití, Puerto Rico, Kenia y otros lugares de África. También, van a sumar más lugares que necesitan su ayuda como El Salvador y México, donde miles de personas saldrán beneficiadas, según asegura la compañía.



Betterfly en la bolsa de Nueva York: una apuesta por tener impacto positivo en el mundo



Él es Eduardo Della Maggiora fundador de Betterfly. Foto: Cortesía Betterfly

El pasado 15 de marzo, el unicornio social anunció desde la ‘capital del mundo’ la llegada del Betterfly Legacy, una iniciativa aún más audaz que les van a permitir a las fundaciones que Betterfly apoya, tener ahora una porción de la propiedad de la compañía. Esta apuesta, según los creadores de Betterfly, supone un salto en la creación de valor social de la ‘startup’, debido a que dichas organizaciones podrán percibir las ganancias de la compañía en el caso de una apertura en la Bolsa de New York Exchange o en un evento de venta.



Ahora, las fundaciones beneficiarias tendrán acceso a las denominadas Social Impact Stock Units (SISU), un instrumento creado por esta compañía para que puedan participar de la propiedad de Betterfly.

“Hoy iniciamos esta nueva forma de hacer negocios, de inspirar al mundo empresarial desde un lugar tan icónico como la bolsa de valores de Nueva York, y reforzamos nuestro compromiso con el impacto social. Las Fundaciones que reciben aportes a través del uso de nuestra plataforma los seguirán recibiendo tal como lo hacen hasta hoy, pero con el Betterfly Legacy también les estaremos entregando una solución que les permitirá mayor tranquilidad financiera a largo plazo, participando de las ganancias de una futura apertura en bolsa o exit (salida a la bolsa) de la compañía”, explicó Eduardo Della Maggiora.

‘La rentabilidad tiene que ser una consecuencia, no lo que guie las decisiones’: Eduardo Della Maggiora



EL TIEMPO habló con Eduardo Della Maggiora, quien asegura que esperan que este modelo de SISU (Impact Stock Units) pueda ser un ejemplo para otras empresas que quieran ayudar a mejorar el mundo.



“El Betterfly Legacy es un paso más allá de nuestra misión como compañía, de crear una empresa donde, verdaderamente, el motor principal sea dejar un mejor mundo, una mejor sociedad”, afirmó.



Asimismo, agregó que “el Betterfly Legacy lo que hace es que, a medida en que vayamos creciendo en el planeta, las fundaciones van a pasar a ser un accionista cada vez más grande, que va a tener los mismos derechos que voy a tener yo como fundador”.



“Nosotros estamos convencidos de que el propósito social es lo principal y de que la rentabilidad tiene que ser una consecuencia, no lo que guie las decisiones y Betterfly Legacy nos alinea aún más con ese objetivo”, aseguró Della Maggiora.



Consultado por las expectativas de largo plazo para Betterfly, como una eventual llegada a continentes como Asia, el hombre detrás de esta innovadora plataforma destacó que para el 2030 esperan impactar positivamente la vida de 300 millones de personas.

Betterfly en Colombia



En Colombia, Betterfly solo lleva operando diez meses y desde ese entonces ha vinculado a más de 100 empresas y a miles de usuarios. A pesar del poco tiempo, en el país se han realizado más de 25 mil donaciones, según Helga Wobst, country manager para nuestro país.



Asimismo, Wobst comentó que uno de los principales retos que tiene es “posicionarse y generar credibilidad como una nueva empresa de beneficios en el país, ganándose la confianza de las empresas que suscriben a sus colaboradores”.

Wobst le aseguró a EL TIEMPO que el bienestar para los colaboradores en la región, significa estar dentro de un equipo de trabajo en el que el clima laboral sea positivo y donde se pueda ser feliz. Esto demuestra que los trabajadores quieren pertenecer a compañías en las que se sientan cuidados y donde se estimule una cultura organizacional que fomente un ambiente de colaboración continuo.



“El reto hacia adelante será posicionarnos como el primer unicornio social de Latinoamérica, que tiene como meta mejorar y proteger la vida de los colombianos, por medio de una secuencia de acciones saludables, sostenibles e incluyentes”, mencionó.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

ENVIADA ESPECIAL DE EL TIEMPO

NUEVA YORK (ESTADOS UNIDOS)

