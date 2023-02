BBVA en Colombia y su filial Openpay lanzaron al mercado un dispositivo que permitirá a empresarios, comerciantes y emprendedores ofrecer a sus clientes más opciones de pago, sin costos adicionales.



Se trata de un datáfono móvil que acepta pagos con tarjetas débito y crédito de las franquicias Visa y MasterCard. Adicionalmente, los empresarios y comerciantes podrán crear links de cobro habilitando los pagos con PSE y tarjetas desde la app de empresas de BBVA.



Este datáfono móvil tendrá una tarifa preferencial para clientes BBVA de 2,99 por ciento sobre el valor de cada transacción y un costo único de 42.000 pesos (IVA incluido), el cual se paga una única vez por el dispositivo.



Las transacciones no tendrán un costo fijo, su activación es 100 por ciento digital, y no tiene cuota de mantenimiento. Además, los clientes podrán vincularse a través del canal Netcash de Bbva y el dispositivo llegará a sus casas.



Además, se entregará una herramienta de seguimiento para el empresario a través de un panel administrativo que le permitirá ver el comportamiento de las ventas y generar la conciliación diaria de las transacciones.



Este datáfono móvil es totalmente inalámbrico y funciona con conexión vía Bluetooth al celular. También permite recibir pagos con tarjetas débito y crédito en canales físicos y online con el Link de cobros.



El datáfono móvil no imprime recibos de compra, el comprobante es enviado al comprador vía correo electrónico, siendo más sostenible con el medio ambiente.



Guillermo González, vicepresidente de Client Solutions de BBVA en Colombia, aseguró que con este datáfono se busca contribuir a la bancarización y bajar los índices de uso de dinero en efectivo, ya que las operaciones se harán con tarjetas crédito y débito.