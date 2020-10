Con alianza, Bavaria y Coca-Cola quieren dar la pelea a sus rivales

La alianza entre la firma chilena Compañía Cervecerías Unidas y Postobón, realizada hace más de cinco años, para apoyar la distribución de una serie de marcas de cerveza, entre ellas Heineken y Andina (esta última cumplió su primer año en febrero), y que ha permitido a la Central Cervecera de Colombia alcanzar 250.000 puntos de venta, ya tiene respuesta de parte de los principales competidores de las dos firmas.

Así se desprende de la solicitud de integración que radicaron ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) las compañías Bavaria , Industria Nacional de Gaseosas S.A. (Indega), Embotelladora de la Sabana S.A.S. (embosa), la Compañía de Transporte de Bebidas S.A.S. (Transbeb), la Compañía de Servicios Comerciales S.A.S. (Atencom) y Coca-Cola Bebidas de Colombia S.A., y que busca crear un esquema similar para seguir compitiendo con firmeza en el mercado de bebidas.



La solicitud, que fue presentada el pasado 16 de octubre y cuyo trámite administrativo inició el 23 de octubre, señala que dicha alianza se enfocará en la distribución y venta de sus respectivos productos así como en las actividades de compra de bienes, servicios, materias primas y suministros, con el propósito de lograr una mayor competitividad y servir mejor al mercado colombiano, para lo cual las empresas intervinientes llevarán a cabo de manera coordinada y conjunta todas sus actividades empresariales.



“Para tal efecto, las compañías realizarán actividades permanentes de colaboración, coordinación e intercambio de información relacionadas con todas las áreas de sus respectivas operaciones con el objeto de apoyar la integración de las áreas de ventas, distribución y logística”, agrega el documento.



Según se conoció, la primera fase de análisis de esta integración, podría tomar un mes si no existe ningún problema y si pasa a fase 2 se podría demorar hasta tres meses.

Como parte del proceso, la SIC otorgó un plazo 10 días hábiles siguientes a la publicación del documento, para que los interesados suministren información que pueda aportar elementos de utilidad para el análisis de la operación proyectada.

Las marcas y empresas que buscan fortalecerse

La intención de las empresas apunta a reforzar la venta y distribución de conocidas marcas, que en el caso de Bavaria incluyen toda clase de bebidas, refrescos, aguas lisas, aguas saborizadas y cervezas como Club Colombia (Dorada, Negra y Roja), Póker, Águila, Águila Light, Pilsen, Costeña, Costeñita, Cola y Pola, Redd’s, Budweiser, Corona y Stella Artois, entre otras.



En el caso de Indega, su portafolio de productos ofrecidos está relacionado con bebidas no alcohólicas del portafolio de Coca-Cola, y a otras bebidas no alcohólicas, con marcas como Coca Cola, Fanta, Premio, Quatro, Schweppes, Sprite, Agua Manantial, Brisa, Ades, Fuze y Powerade, entre otras.



Por su parte, Embotelladora de la Sabana es una firma colombiana que tiene por objeto la elaboración de bebidas no alcohólicas, producción y venta de aguas minerales y de otras aguas embotelladas, jarabes, sodas, aguas minerales, bebidas gaseosas, y bebidas no alcohólicas en general.



Entre tanto, Coca-Cola Bebidas de Colombia es la subsidiaria colombiana del propietario de la marca Coca-Cola y de la fórmula de preparación relacionada con dicho producto. Coca-Cola vende bases de concentrados y bebidas a Indega y a Embosa para que preparen, embotellen, distribuyan y vendan los productos terminados.



También se dedica a la comercialización y otras actividades comerciales relacionadas con las marcas comerciales para las cuales vende concentrado. Coca-Cola es también responsable de una función general de supervisión del negocio.

