La compañía cervecera de origen colombiano Bavaria, prevé que para el 2040 su cadena de valor será cero emisiones, esto, en línea con su propósito de impulsar la transformación del país y con los objetivos de su estrategia socioambiental de largo plazo, en la que la empresa cuenta con metas específicas de sostenibilidad, enfocadas en: acción climática, economía circular, agua, agricultura inteligente, consumo responsable y emprendimiento.



(Lea también: El covid-19 aumentó el deseo de emigrar entre los latinoamericanos)

Así lo dieron a conocer este jueves las directivas de la cervecera, tras señalar que ese propósito y las metas de sostenibilidad establecidas desde hace varios años buscan aportar al cumplimiento de los ODS y a la consecución de grandes hitos, como alcanzar cero emisiones netas en su cadena de valor en las próximas dos décadas, años antes del plazo trazado por la estrategia climática de largo plazo E2050 del Gobierno Nacional.



(Le puede interesar, además: Economía circular, la apuesta del Acueducto para generar cero residuos)



“Cumplir con nuestro sueño de transformar a Colombia requiere de un compromiso permanente con aportar a tres dimensiones: personas, planeta y desempeño empresarial", indicó Samira Fadul, vicepresidente de Asuntos Corporativos de la compañía, tras señalar que están convencidos de que crear un mejor futuro para todos implica ser un actor fundamental en la atención de la crisis climática actual, la recuperación económica y el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades de nuestro país.



En ese sentido, la compañía viene implementando una agresiva estrategia en diferentes frentes con el propósito de lograr los objetivos trazados.



En el frente de Acción Climática, se comprometió con la adopción de energías renovables en la totalidad de sus operaciones para 2025. Para lograrlo, adelanta un proyecto con el que busca implementar paneles solares y energías renovables de fuentes no convencionales en todas sus plantas. Su modelo incluye la incorporación de paneles solares para proveer cerca del 15 por ciento de la energía eléctrica de la operación y la compra de energía eléctrica de fuentes renovables no convencionales para cubrir el 85 por ciento restante.



Para esa misma fecha, busca reducir el 25 por ciento de las emisiones de carbono generadas a lo largo de su cadena de valor, para lo cual trabaja en distintos ejes, uno de ellos parte de la optimización de su flota de transporte, a la cual ha incorporado camiones eléctricos y a gas, así como las mejores tecnologías con motores EuroV.



"Bavaria tendrá la flota eléctrica de carga privada más grande del país. Para ello la empresa cuenta con un contrato que le ha permitido incorporar gradualmente camiones eléctricos a su operación, completando los 200 camiones eléctricos entre 2021 y el primer semestre de 2022", indicaron sus directivas.



A lo anterior se suman iniciativas orientadas a escalar las prácticas de agricultura regenerativa para enriquecer la salud del suelo y mejorar la capacidad de capturar carbono, así como, las soluciones basadas en la naturaleza para la conservación de las cuencas hidrográficas. En estos frentes, la empresa ha logrado proteger más de 8.500 hectáreas de páramo y sembrar 325.000 árboles nativos, que ayudarán a abordar el cambio climático.



"En Bavaria somos conscientes de que hacemos parte de un ecosistema y que nuestro negocio no puede existir sin un ambiente conservado, comunidades prósperas y una cadena de suministro sostenible” indicó Samira Fadul.



El Tiempo