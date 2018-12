Bavaria cree que tenderos se verán afectados con impuesto a la cerveza

En Bavaria creen que el impacto del IVA plurifásico para la cerveza que avanza en el Congreso como parte de la ley de financiamiento no los afectará tanto a ellos, como sí sucederá con el mercado. Así lo afirmó el vicepresidente de asuntos corporativos, Fernando Jaramillo, en entrevista con Portafolio.co.

"Realmente para Bavaria no cambia nada, sigue exactamente igual. No es que vayamos a pagar más impuestos, seguimos pagando el 19% de IVA en la puerta de la fábrica, pero por la experiencia que tenemos en el mercado, definitivamente a transferirle ese IVA primero al distribuidor y después al tendero o consumidor final llevará a un aumento en los precios del producto", aseguró Jaramillo.



También sostiene que serán "los tenderos más pequeños" quienes más afectados se verían si llegara a aprobarse ese impuesto junto con el resto del proyecto de ley, pues según sus cifras, el 40 por ciento de ingreso de los tenderos proviene de las bebidas, no solamente las cervezas, sino también gaseosas.



Para el alto directivo, además, eso llevará a una caída en la demanda de cerveza "más o menos en una proporción de uno a uno".



Según cálculos de la compañía, con el IVA plurifásico el precio de la cerveza se incrementaría entre 9 y 10 por ciento, es decir, una cerveza que hoy cuesta 3.500 pesos, quedaría en 3.850 pesos, aproximadamente.



