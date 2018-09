Banca eleva el tono en el salvamento de Electricaribe

Aunque en las recomendaciones definitivas, que la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) le dio al gobierno pasado para resolver la crisis de Electricaribe, no se contempló el traspaso de los pasivos con el sector financiero, los generadores y con los proveedores a la nueva empresa que se creará, los acreedores no se quedaron quietos y pidieron ser tenidos en cuenta en el proceso.

Si bien las normas colombianas, al ser un caso de insolvencia, prevén que se dejen por fuera algunos acreedores, en las últimas semanas la insistencia de los bancos, principalmente, llevó a que el cronograma para presentar posibles ofertas no vinculantes se moviera, a fin de resolver los planteamientos de estos.



Y no es para menos, porque el reglamento que salió a comentarios del mercado y de los interesados dejó por fuera pasivos previos a la intervención de la distribuidora por 2,4 billones de pesos, e incluyó solamente en la propuesta los de tipo laboral y pensional.



Según el agente interventor Javier Lastra, del valor de las obligaciones que inicialmente se quedaron por fuera, por recomendación de la FDN, fueron las del sector financiero, que suman 1,8 billones de pesos, las de los generadores alcanzan los 389.000 millones de pesos, y otros 249.000 millones de pesos son de proveedores.



De los 1,87 billones de deuda financiera congelada al corte del 2017, el 84 por ciento se vencía este año, según el balance de Elecricaribe.



Según la Superfinanciera, la deuda con los bancos está provisionada al 80 por ciento por altura de mora y se prevé que para diciembre la cobertura llegue al 100 por ciento.



A la fecha el dicho reglamento ha sido descargado 402 veces de la página web de Electricaribe, mientras el formato para comentarios registra 87 descargas. De acuerdo con Lastra, como los comentarios de los acreedores no se contemplaron, ahora se están revisando para ver si son viables y hasta qué punto.



Por ello, la publicación del reglamento definitivo y el inicio de la firma de acuerdos de confidencialidad quedaron ahora para el 25 de septiembre (la fecha era el 17 de septiembre), mientras que el plazo para la recepción del sobre en la fase de precalificación quedó para el 30 de octubre.Así las cosas, si bien ese día se conocería si hay ofertas y de quiénes, solo hasta el 9 de enero del 2019 se publicarían los resultados.

Mucho en juego

De por medio está, según el agente interventor y fuentes del mercado eléctrico, el éxito del proceso de consecución de un nuevo inversionista, toda vez que con dinero de la misma banca local se tendrá que apalancar, por lo menos en el primer año (2019) el millonario plan de inversiones que presentó Electricaribe a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), que supone inversiones de al menos 567.730 millones de pesos.



La cifra estará respaldada con los 781.000 millones de pesos que el Conpes avaló como garantía de la Nación al Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos, pero el esquema, que también fue usado para cubrir las compras de energía de la empresa, no ha sido aceptado por el sector eléctrico, que ha preferido pedirle a Electricaribe que prepague su energía.

Y es que al igual que en la banca, en el sector eléctrico sigue siendo notoria la reticencia a aceptar este respaldo de la Nación para las compras de energía, toda vez que de los 389.000 millones de pesos que están pendientes de pagar, por concepto de compras de energía anteriores a la intervención, los más afectados han sido jugadores importantes como Enel, AES, Chivor, Termobarraquilla (Tebsa), seguidos por otros agentes en menor proporción.



Otra de las dificultades que enfrenta la empresa es poder completar, para el 2019, por lo menos un 80 por ciento de su energía a través de contratos (precio fijo) y tener una baja exposición a la bolsa, lo que le daría tranquilidad en costos de la energía si el próximo año llega el fenómeno del Niño, cuando suelen subir los precios en el mercado de contado.



A la fecha, Electricaribe solo tiene cubierto el 55 por ciento y, según las mismas fuentes de los generadores, antes de la crisis de Hidroituango varios agentes le habían ofrecido a la empresa contratos, pero esta se decidió por la energía que le iba a dar esta planta de EPM.



“Luego, cuando pasó la contingencia de Hidroituango, que aún sigue, los generadores ya habían vendido esa energía y no la tienen hoy disponible”, explicó el consultado al señalar que por esta razón ha sido bajo el interés en las convocatorias que ha abierto Electricaribe.



“Los demás ni ofertan o piden garantías elevadas”, aseguró otro consultado enterado del tema.



ÓMAR. G. AHUMADA ROJAS

SUBEDITOR DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS

En Twitter: @omarahu