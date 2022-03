Convertir el banco en un marketplace, donde confluyan clientes, comerciantes, proveedores y, por supuesto productos y servicios financieros, es la apuesta que están haciendo las directivas de Bancolombia, para lo cual han trazado un plan de fortalecmiento de sus canales digitales con miras a alcanzar ese objetivo.



Invertirán este año 150.000 millones de pesos solo en esa transformación digital, dijo Juan Carlos Mora, presidente de Bancolombia, quien señaló que en ese frente no solo está el futuro de la banca sino que hay grandes oportunidades para mejorar, ser mucho más eficientes y de esa forma entregarles cada día una mejor retribución a los accionistas.

¿Qué ha sido lo más difícil de afrontar en esta pandemia?

​

​Lo más difícil fueron los meses de abril y mayo del 2020 donde hubo mucha incertidumbre, donde de un momento a otro nos tuvimos que aislar para protegernos y no sabíamos que iba a suceder, sin embargo, el banco no podía parar. De un día para otro 19.000 personas desde sus casas teníamos que garantizar que el banco funcionara sin ningún problema, además, debíamos mirar cómo podíamos apoyar esa circunstancia porque había mucha gente que no tenía actividad económica. Fue un reto muy grande por la incertidumbre y para mí la prueba más grande que he tenido como profesional.



¿Qué enseñanza les deja esta pandemia como institución?



Sin duda el tema de la adaptabilidad y la flexibilidad y es algo que no lo podemos perder. También aprendimos mucho sobre trabajo en equipo, sobre cómo todos con un objetivo común podíamos trabajar y tomar decisiones muy rápido, esos son los aprendizajes que debemos capitalizar cuando ya baja un poco esa presión tan fuerte para que sigamos en esa tónica de toma de decisiones ágiles y coordinadas.



El banco cerró el 2021 con unas ganancias significativas, ¿qué fue lo que más influyó en esos resultados?



Lo que sucedió en el 2021 es que tuvimos una dinámica muy positiva, en especial en la segunda parte de ese año. Cuando esto pasa, un crecimiento del PIB del 10,7 por ciento, a Bancolombia le va bien. Esa misma dinámica ayudó a reactivar el crédito y que la calidad de la cartera estuviera mejor.

Lea también: Cerca de 20 empresas repartirán $ 21 billones entre sus accionistas

Esos resultados les permiten una mayor retribución a los accionistas, ¿qué los lleva a tomar esa decisión?



Tuvimos unas utilidades de 4,1 billones y repartiremos un poquito más de 3 billones. Esto obedece a una visión y un cambio de política de largo plazo no es coyuntural. Hay que entender que un banco utiliza su patrimonio para crecer, entonces el cálculo que estamos haciendo es, cuánto tenemos que dejar en el patrimonio para soportar y tener el crecimiento que prevemos y el resto se lo entregamos a los accionista, así será a futuro nuestra política de repartir dividendos.



Temieron que la cartera se les dañara mucho…



Creo que en abril y mayo del 2020 teníamos mucha incertidumbre porque la economía estaba paralizada y en ese momento teníamos mucha inquietud de cómo iba a ser la posibilidad de los clientes de pagar. Pero ahí fue donde tomamos unas decisiones rápidas de alivios para las personas que no tenían que pagar sus deudas en ese momento. Luego fuimos refinando esas decisiones y ajustamos esas medidas con las Superintendencia Financiera y eso nos permitió manejar bien el tema de la cartera. Tenemos provisiones de cartera de 7,5 billones que nos cubren el riesgo de está en más de dos veces.



Un tema clave en esta coyuntura fue el avance en inclusión, ¿cómo les fue en ese frente?



Ahí está sucediendo una revolución muy bonita para el país. Hay que decir que los subsidios del gobierno, que tomaron como instrumento de dispersión plataformas como Nequi, Bancolombia a la Mano, ayudaron bastante. Cuando empezó la pandemia Nequi tenía menos de 2 millones de usuarios, hoy ya son unos 11 millones activos, las personas han encontrado el valor de estas plataformas para transferir y recibir dinero, realizar pagos. Estas han permitido que trabajadores independientes, vendedores ambulantes, artesanos ofrezcan sus productos y las personas les pueden transferir el dinero, lo que ha hecho que aumenten sus ventas.

Además: ¿Cómo afecta el alza de tasas de la FED a Colombia?

¿Cuáles son los planes para Bancolombia?

El gran foco es seguir en el proceso de digitalización y ofrecer alternativas a nuestros clientes cada vez más fáciles, más cercanas y eficientes, eso nos dará mejores resultados. En esa transformación digital invertiremos este año 150.000 millones de pesos. Queremos convertir a Bancolombia en un centro donde, por ejemplo, los constructores puedan ofrecer sus proyectos de vivienda, queremos ser un marketplace que ayude a conectar compradores con vendedores. Vamos a seguir ampliando nuestras capacidades digitales y en el campo internacional a fortalecer nuestra presencia en Panamá, El Salvador y Guatemala llevando todos los avances digitales que logremos en Colombia.



¿Hay planes de compras?



No vemos por ahora inversiones en otros países distintas, probablemente, a trabajar en temas digitales en los que sí podríamos hacer alianzas en algunos países para lograr un crecimiento por esta vía.



Hemos invertido en otros negocios con la visión de ampliar la presencia en zonas rurales, como Agricapital, para financiar en el campo, también invertimos en compañías de turismo de naturaleza porque creemos que esta es una entidad de servicios financieros que puede llevar desarrollo a otras regiones.



¿Cómo les ha ido en Centroamérica?



Hemos tenido unos resultados récord en El Salvador y en Guatemala. En Panamá no es igual, pero es un buen resultado. Panamá tuvo una condición de alivios y de pagos distintos por lo tanto está poco más retrasado en el ciclo que tenemos, pero son muy positivo los resultados allí.

Le puede interesar: Utilidades de los bancos sumaron $ 13,9 billones en el 2021

¿Qué expectativas tienen por la llegada de los nuevos socios?

Para Bancolombia el foco es trabajar en lo que hacemos, tenemos clara nuestra estrategia, promovemos el desarrollo sostenible que busca el bienestar de todos y en eso estamos enfocados, en seguir generando resultados que sean muy positivos tanto para los accionistas como para la sociedad en general.



¿En las reuniones de junta directiva han analizado una eventual fusión con el GNB Sudameris?



​Es un tema hipotético que no hemos evaluado porque aún no hay nada en concreto. Las fusiones y adquisiciones son un tema que se dan en la banca, pero en este caso concreto no se ha evaluado y hay que entender que es un tema que requiere que se presente formalmente y que los accionistas lo consideren, La junta del banco y las autoridades se tienen que pronunciar, pero es algo hipotético que se evaluará en su debido momento si se presenta.



¿Por qué Bancolombia canceló una emisión de bonos?

​

​La invasión a Ucrania generó una volatilidad muy grande en los mercados, esos temas geopolíticos tienen una incidencia económica que hace que los inversionistas aplacen sus planes. Es un aplazamiento mientras los mercados evolucionan mejor, de hecho a pesar de que aún hay una perturbación importante, estos han ido asimilando la situación y se han calmado. Encontraremos el momento para la emisión, pero está dentro de nuestra estrategia y lo haremos en la medida de que las condiciones del mercado sean apropiadas para seguir alimentando nuestro proceso de sostenibilidad.

También puede leer: Las iniciativas con las que Bogotá es referente de emprendimiento

¿Qué esperan de este 2022?

Lo vemos con gran optimismo, hay una actividad económica importante en lo que va del año, pero debemos ser conscientes de qué hay riesgos. La inflación en Colombia y en el mundo es un tema que puede tener algún efecto, la situación de las cadenas logísticas impacta los suministros y también lo de Ucrania. Creo que para Colombia en lo económico será un buen año, una vez pase la incertidumbre de los resultados electorales el segundo semestre debería tener una claridad mayor.



¿Qué viene para Nequi?

​

En noviembre anunciamos que lo separaríamos del banco, ya solicitamos a la Superfinanciera la autorización para convertirla en compañía de financiamiento, proceso que toma algún tiempo. Nequi irá caminando hacia su adultez con la estructura administrativa que requiere como entidad separada. Sigue creciendo de manera dinámica ya tiene más de 11 millones de usuarios y desde octubre empezó a ofrecer crédito y ya tenemos una cartera de más de 130.000 millones de pesos. Nequi seguirá aumentando su oferta de productos financieros, como seguros, alternativas de inversión para esos colombianos que no han podido acceder al sistema financiero.



​¿Cómo les ha ido con el piloto de criptomonedas?

​

Muy bien a pesar de que su alcance es limitado, 5.000 clientes del banco que tienen la posibilidad de adquirir criptomonedas en alianza con Gemini. Más clientes quieren hacerlo, pero el piloto puso un límite, estamos prendiendo para cuando llegue la oportunidad de masificarlo. Este es un mundo que se abre y tenemos que estar ahí, tomará un tiempo porque la regulación va un poco más lento, pero la Superfinanciera viene haciendo un trabajo juicioso en ese frente y creo que el futuro está por ahí.



¿Colombia debería tener un peso digital?

​

​Creo que es importante que el Banco de la República mire esa posibilidad. Con el banco hemos estudiado esas tendencias y sus directivas tienen esa visión, están monitoreando el tema, lo tienen en su radar y estarán trabajando en eso porque los países tendrán sus monedas digitales lideradas por los bancos centrales y el país estará ahí.



ECONOMÍA Y NEGOCIOS

Más noticias: José Manuel Restrepo, elegido el mejor ministro de Hacienda de la región