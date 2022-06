El banco ha solicitado ante el Ministerio de Trabajo el permiso de despedir a 288 empleados, la entidad afirma que esta modificación se hace porque le están apostando a una modificación digital, por lo que necesitan nuevos perfiles para llegar a este objetivo.

Francisco Sánchez, presidente de la Asociación Colombiana de Empleados Bancarios, dijo en una entrevista a La W a los empleados les había llegado una carta individual que les notificaba del despido, pero dejaba abierta la posibilidad de pactar un acuerdo, que en caso de no ser alcanzado se avanzaría con la desvinculación del empleado.



(Pese al avance de Gilinski en Sura, el GEA mantiene el control)



"Nosotros preguntamos a cuántos trabajadores les dieron la capacidad de reciclarse, a cuántos capacitaron para que asumieran esos nuevos roles, frente a eso el banco no tiene respuesta", aseveró Sánchez



Asimismo, Sánchez afirmó que más del 50 % de los 288 empleados que van a despedir son dirigentes sindicales por lo que creía que desde el banco "desean deshacerse de la práctica sindical".



(Renault-Sofasa Colombia quiere ser un centro de exportaciones para A. L.)



Según informa La W, el banco dice que va a contratar a otras 200 personas que tengan los perfiles correspondientes para lograr el objetivo de que el 95% de los servicios que presentan sean digitales.



Además, afirma La W, Itaú dice que a algunos colaboradores se les había propuesto un plan de retiro de mutuo acuerdo y que presentaban condiciones superadas por la ley pero que algunos no aceptaron lo que les presentaban.

