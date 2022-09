El drama se apoderó de una sucursal del banco Falabella cuando una de sus empleadas aprovechó el gran flujo de clientes para expresar públicamente que estaba siendo víctima de una supuesta explotación laboral.



El hecho quedó registrado en el celular de un cliente y rápidamente se viralizó en las redes sociales.

“Qué hace este banco con estas jornadas extenuantes que tenemos de domingo a domingo, trabajando como si estuviéramos remunerando; nos está sacando enfermos y no nos van a aceptar en otros trabajos”, dijo al inicio de su discurso.



No obstante, lo que más llamó la atención de los presentes fueron las acusaciones en las que afirmaba que el banco estaría cobrando seguros que sus afiliados no pidieron previamente, en especial a aquellos quienes tienen créditos activos.



“Ustedes en la tirilla de pago no saben qué es lo que están pagando. Exija su extracto porque les están metiendo seguros y sus deudas no bajan. Este banco no piensa en el tiempo de ustedes”, fueron las palabras de la mujer.



De hecho, aseguró que en 2018 fue demandada por Falabella e intentaron despedirla por este tipo de acusaciones, pero ganó el caso porque un juez dictaminó que podía realizar las reclamaciones y, por ende, conservó el puesto.



“Fui denunciada por Banco Falabella en 2018, donde me querían sacar por hacer este tipo de intervenciones, pero ¿qué dijo el juez laboral? que sí podía hacer este tipo de intervenciones y el banco no me pudo despedir”.



Esto respondió Falabella

Ante la oleada de críticas que el banco ha estado recibiendo en redes sociales por parte de miles de internautas, la entidad sacó un comunicado rápidamente desmintiendo las aseveraciones de su funcionaria. Finalmente, recalcaron que no cuentan con extensas jornadas laborales y, por el contrario, se preocupan por el bienestar de sus trabajadores.



Comunicado oficial Banco Falabella Foto: Falabella

“Los horarios laborales de nuestros colaboradores se rigen de acuerdo a lo contractualmente pactado y con los límites legales previstos, según lo exigido en la legislación vigente”, menciona el comunicado oficial.



“Quienes trabajan días domingo y festivos cuentan con sus respectivos días de descanso en la semana, tal como exige la ley […]. Incluso, generamos espacios de descanso adicionales a los legales”, agrega.



Por otro lado, resaltó la transparencia que existe en la relación entre banco y cliente, pues según apunta la institución, cada persona es informada por todos los canales posibles sobre las deducciones que se realizan en sus cuentas.



“En línea con la transparencia de nuestros procesos, los clientes reciben notificaciones cada vez que adquieren un nuevo servicio, como pólizas o seguros asociados”, mencionaron.

