Promesa de Sociedad Futura Operador Nacional de Juegos S.A.S, será la firma encargada de administras por los próximos cinco años el Baloto en Colombia, según lo acaba de dar a conocer Coljuegos, empresa estatal que informó, además, que la empresa ganadora obtuvo un resultado en su evaluación de 995 puntos, frente a 649 puntos alcanzados por el actual concesionario del juego.



El nuevo concesionario, la Promesa de Sociedad Futura Operador Nacional de Juegos S.A.S, está conformada en un 50 por ciento por Redcolsa Servicios S. A, y 50 por ciento del Grupo Empresrial En Línea S. A, empresas con más de 20 años de experiencia en el sector de juegos de suerte y azar en Colombia.



El cambio en el concesionario del juego se da luego de 23 años, en tanto Coljuegos indicó que la entidad "adelantará todas las acciones en el marco de sus competencias que permitan que el inicio del nuevo contrato de concesión se adelante de forma ágil y cumpliendo todas las condiciones contractuales en beneficio de la salud de los colombianos".



La adjudiciación se hizo después de que Coljuegos desestimó la supuesta inhabilidad de la Promesa de Sociedad Futura Operador Nacional de Juegos S.A.S. por una condena de uno de los miembros suplentes de la junta directiva de una de las compañías que la conforman: Josué Lasso Guzmán.



Según señalaron, "no existe una restricción para contratar por parte del señor Lasso Guzmán, la Promesa de Sociedad Futura Operador Nacional de Juegos o de los integrantes de la Promesa de Sociedad Futura, pues si bien la condena por delitos contra la administración pública representa una inhabilidad de carácter permanente, en el asunto bajo estudio no puede darse una interpretación extensiva al tipo penal de fraude procesal, en la medida en que la conducta no involucra una actuación administrativa, sino exclusivamente un proceso judicial".



Asimismo, la entidad adjuntó certificaciones de bases de datos de entes de control y de la Policía Nacional para argumentar su decisión con respecto a la inhabilidad de Lasso Guzmán y de la empresa ganadora. "Está probado que el certificado de la Procuraduría General de la Nación, organismo que lleva el registro de las inhabilidades e incompatibilidades que se aplican a las personas producto de las decisiones judiciales, no arroja ninguna restricción", apuntó en una respuesta a IGT Games.



La asignación del nuevo operador quedó consagrada en la Resolución 9664, y según César Valencia Galiano, presidente de Coljuegos, el proceso estuvo acompañado en cada una de sus etapas por la Procuraduría General de la Nación.



“La adjudicación de este contrato se da en cumplimiento de los principios de la contratación pública garantizando la selección objetiva, la transparencia y la libre concurrencia de oferentes. Cada uno de los documentos, observaciones recibidas y el informe final de evaluación fueron publicados en la plataforma de contratación pública Secop para consulta de los interesados”, indicó el funcionario.



La entidad informó que durante todo el año pasado Baloto recaudó por concepto de derechos de explotación un valor de 82.163 millones de pesos, que se traducen en mayores recursos para la salud de los colombianos.



ECONOMÍA Y NEGOCIOS