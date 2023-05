¿Bajará o no el precio de la carne de res en Colombia? Los diferentes frigoríficos del país no se ponen de acuerdo. Mientras que Asofricol dijo hace unos días que podría bajar un 15 por ciento, otros como Friogán y Frigosinú aseguran que no sería posible tal reducción.



Según Álvaro Urrea, presidente de Asofricol, que representa a los industriales del sector cárnico, existen diversos factores a nivel nacional e internacional que respaldarían este anuncio como el inicio de la época de cosecha de ganado o las lluvias que regeneraron los pastos.



"Estamos respondiendo a la invitación del señor presidente Gustavo Petro y llamando la atención de los diferentes actores de esta cadena, porque hay condiciones para lograr esta reducción de precios", afirmó.



En cambio, Carlos Roberto Patiño, representante legal de Friogán, le envió una carta en la que dice que está desinformando a la opinión pública y que las rebajas de precios solo afectarían al 20 por ciento de los frigoríficos que ellos representan y no a la totalidad del mercado.



“Se desinforma al público en general y se lo lleva a considerar que esas medidas abarcan a todo el mercado cárnico del país, lo que afecta de manera significativa el buen funcionamiento y reputación de aquellas empresas que no consideran apropiadas este tipo de medidas”, aseguró Patiño.



Adicionalmente, dice que en sus declaraciones se incorporan “elementos falsos” y que carecen de un análisis apropiado de las dinámicas y elementos con los que se construye el precio de la carne en el país.



Explica que el precio de los productos cárnicos en Colombia depende en un 90 por ciento del precio del ganado y tan solo en un 4 por ciento del costo de los servicios que prestan los frigoríficos.



“Como es natural, en esa estructura de precios/mercado, una rebaja en los precios de los servicios que prestamos los frigoríficos poco o nada hace o afecta al precio de la carne”, asegura Patiño.



Por su parte, Santiago Turizo, gerente de Frigosinú, aseguró no sería posible tal reducción en el precio de la carne y que incluso ellos están enfrentando en este momento una reducción del volumen de sus procesos de más del 50 por ciento.