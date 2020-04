‘Tenemos que ver cómo reactivamos la economía y el empleo’

Al margen de las ayudas que está dando el Grupo Éxito desde cuando inició el 'combate' del coronavirus en Colombia, como el pago anticipado de facturas a sus proveedores, la disposición de 500.000 mercados con productos básicos a muy bajo costo, la línea de atención especial para el personal de la salud y la entrega de alimentos nutricionales a cientos de niños del país, a través de su fundación, entre otras, las directivas de esta organización ya comienzan a prepararse para lo que venderá después de que pase esta epidemia, donde lo fundamental es ver cómo se reactiva la economía y se mantiene el empleo.

Carlos Mario Giraldo, presidente del Grupo Éxito, le dijo a EL TIEMPO que esta epidemia le dejará grandes enseñanzas al mundo y, en particular a Colombia, no solo en materia de salud, en cómo nos comportamos y relacionamos, sino, en especial, en entender el concepto de solidaridad, de comprender que quienes más tienen son los que más deben dar.

Aunque un poco prematuro, pero ¿cuál cree que es la enseñanza de esta crisis?

Creo que una crisis como esta, que no estaba en las previsiones de nadie llevará a que los países se reinventen, a repensar y cambiar todo aquello que estaba previsto y planeado y eso implica que la gente se tiene que comportar distinto, que la disciplina social se vuelven mucho más importante que nunca para la defensa de la salud pública, para el acceso ordenado a los alimentos, para ingresar a los comercios evitando riesgos innecesarios.



¿Cambiarán las prioridades de los individuos?

Sin duda, pues ahora se le dará mucha más importancia a la higiene, a la salubridad, a la seguridad alimentaria que antes y quienes le ofrezcan al consumidor ese tipo de valores, van a tener una preferencia importante. Hay un crecimiento importante en el mundo de los canales virtuales, de las ventas a domicilio, de aquellas que permiten a la gente comprar su mercado y recogerlo armado en el punto de venta sin que haya contacto con el personal del almacén porque esto los colocan en el baúl de auto.



Pero un tema muy positivo es el crecimiento de la solidaridad, la necesidad de dar, de entender que los que más tienen más dan. Las empresas, en la medida de sus posibilidades, lo están haciendo, entendiendo que las personas más vulnerables necesitan de esa solidaridad, sobre todo los trabajadores independientes, informales, pequeños negocios que han tenido que cerrar por esta coyuntura.



¿Es un campanazo para que aprendamos a ser más previsivos?

Cambiarán los comportamientos porque la gente entiende la importancia de la higiene personal y del abastecimiento de alimentos no perecederos y de aseo de manera más planificada y menos compras por impulso.



Ustedes han desplegado toda una batería de ayudas desde el inicio de esta emergencia…



Hemos trabajado a tres niveles. El primero, que es el prioritario, la integridad y seguridad de los clientes y de los 40.000 empleados, de los cuales 32.000 están de frente a los consumidores. Allí la prioridad ha sido garantizar su seguridad con un kit básico (tapabocas, guantes, hidratación) y la instalación de gel antibacterial y jabones en los baños, también para los clientes. Tenemos una autorregulación muy estricta para que el ingreso a los almacenes sea ordenado en función a los metros cuadrados y siguiendo recomendaciones de las autoridades del país y de cada ciudad, como los dos metros de distancia entre cliente y cliente en puntos de pago y no menos de cinco metros entre personas en los almacenes.

Pero, para la población vulnerable también tienen planes…

Ese es el segundo tema, trabajar por las personas que merecen atención especial. Por ejemplo, para los adultos mayores de 60 años tenemos horario especial a la apertura del almacén durante hora y media. Tenemos el teléfono blanco, una línea de atención prioritaria y gratuita de domicilios para el personal de la salud, médicos, enfermeras, auxiliares de enfermería. Queremos que no se expongan más y que su descanso no lo comprometan en hacer compras, sino que nosotros se las llevamos a donde indiquen.

Por eso hemos maximizado las plataformas virtuales y las formas de entrega, los domicilio o les tenemos listas sus compras para que ellos las recojan o en un parqueadero diseñado en donde el personal las deposita en la cajuela del vehículo. Este servicio está en 19 Éxitos y 16 Carulla en el país.



¿El Éxito garantiza el abastecimiento de productos?

El comercio ha hecho una gran tarea junto con los proveedores para que el abastecimiento sea normal, aunque hay productos sensibles agotados. Nos llama mucha gente para saber cómo ayudan a las personas que no tienen nada, que perdieron trabajo y sus ingresos. Por eso creamos un mercado de 16.000 pesos con 12 productos básicos de la canasta familiar en el que la compañía no gana porque trabajamos al costo que nos dan los proveedores. Son dos líneas de producción (Medellín y Bogotá) con 120 personas cada una, trabajando a tres turnos para armar hasta 500.000 mercados, de los cuales ya entregamos 205.000.



¿La población infantil hace parte de esos planes?

Cerca de 1,3 millones de niños que antes estaban en hogares infantiles del Bienestar Familiar hoy están en sus casas. El Estado hace un gran esfuerzo para llegarle con los paquetes alimenticios, pero es muy difícil, entonces a través de la Fundación Éxito, destinamos 4.000 millones y estamos haciendo llegar cerca de 50.000 paquetes nutricionales a las casas de los niños para que tengan lo básico pero con alto contenido nutricional, huevos, leche, pasta enriquecida.



¿Qué viene luego de esta crisis?

Ese es un tercer punto en el que trabajamos, cómo enfrentar el riesgo de desempleo grande que vendrá. Este es un tema que como país debemos abordar, por supuesto con la prioridad de cuidar la salud. Vemos en otros países que el mayor impacto está en las pymes. Para enfrentar esto desde finales de marzo les anticipamos a 867 pymes que son proveedoras nuestras el pago de sus facturas de abril por 60.000 millones de pesos para que tuvieran capital de trabajo y pudieran pagar sus nóminas, esto lo vamos a hacer de forma permanente para que sientan un alivio y puedan, a su vez, pagar a sus propios proveedores, con eso ayudamos a mantener empleos.



