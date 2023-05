Este sábado era un día clave para conocer si Viva Air podría volver a operar en Colombia y en otros destinos internacionales. La aerolínea Avianca, con la cual se planeaba una integración desde hace varios meses, debía responder a las condiciones que la Aeronáutica Civil le planteó para concretar la alianza.

Viva Air.

Sin embargo, Avianca desistió de la integración con Viva Air. Entre sus razones, explicó Adrian Neuhauser, Presidente y CEO de Avianca, los condicionamientos de la resolución de Aerocivil “imposibilitan el rescate de Viva”.

Neuhauser insistió en que es inviable la integración bajo las condiciones que impone la Aerocivil y que estas “pondrían en riesgo la estabilidad de Avianca y la conectividad de Colombia".

Aerocivil, en la resolución 873 del 5 de mayo, obligaba a continuar con el modelo de 'low cost' de la aerolínea y presentaba algunos cambios en la concentración de slots. Entre otros puntos, se exigía que se respetaran los derechos de los viajeros afectados por la suspensión de operaciones de Viva Air reembolsando el dinero o permitiendo volar a los pasajeros con viajes pendientes.

Sergio París, director de Aerocivil, dijo esta semana que "lo que más cambió fueron los slots, es decir, las franjas de uso de pista. Dándole un nuevo ordenamiento, se garantiza un nuevo espacio para el regreso de operaciones de Viva, pero que también se permita una competencia efectiva para aerolíneas que ofrecen vuelos a otros destinos".

Sin embargo, tras el no de la integración, Avianca señaló que “este largo proceso pone en riesgo inminente de desaparición de Viva”; no obstante, a esta aerolínea ‘low cost’ le queda una salida que depende de la solicitud sobre un proceso de reorganización que está en manos de la Superintendencia de Sociedades.

De hecho, según Valor Analitik, este sábado a los empleados de Viva les llegó un correo interno en el cual se anunció el fin de la aerolínea: "La empresa ya no es viable". Mientras tanto, se espera que la Aerocivil se pronuncie tras la decisión de Avianca.

¿Qué pasara con los pasajeros?



El exministro de Transporte, Guillermo Reyes, quien en su momento tuvo que enfrentar el caos tras la suspensión de operaciones aéreas, dijo días antes de abandonar la cartera que “los pasajeros quedan en el aire, a esperar demandas que en la jurisdicción contenciosa pueden tardar unos 15 años. Segundo, la situación de los trabajadores en vilo. Y quedando los slots en el aire, Avianca puede ir por ellos, de ninguna manera hay imposibilidad de que lo haga".

Pasajeros afectados por suspensión de Viva hace dos meses.

También manifestó que Avianca "no tiene la sartén por el mango" ni mucho menos "una bandeja de plata" porque las autoridades le pusieron condiciones al proceso en miras a proteger a los usuarios con tal de que se les reembolsen los tiquetes de vuelos cancelados y se les permita volar a quienes tienen pasajes pendientes de ejecutar.

Por lo pronto, Avianca reiteró este mismo sábado que se extendió el plan de protección para los usuarios de las aerolíneas Viva Air y Ultra Air hasta el 31 de mayo.

¿Cómo hacerlo?



La aerolínea Avianca manifestó que la reubicación para los pasajeros afectados no tiene costo adicional, pero está sujeta a espacio y por orden de llegada al Aeropuerto.

“Usuarios que cuentes con tiquetes confirmados o reservas emitidas para volar con las aerolíneas Viva y Ultra hasta el 31 de mayo, acercarse a los aeropuertos el día que tienen su vuelo o máximo un día antes del mismo”, señaló Avianca.

También señaló que cuenta con tarifas de protección en destinos nacionales e internacionales. No obstante, para los vuelos desde el primero de junio todavía no hay medidas y Avianca no ha manifestado si sigue su plan de ayuda para afectados.

¿Quiere demandar?

La Superintendencia de Industria y Turismo (SIC) es la encargada de orientar a las personas afectadas. "En caso de haber comprado tiquetes de vuelos a la aerolínea VIVA y haberse visto afectado por la suspensión de la operación aérea, puede acudir a la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio, para resolver su caso mediante la interposición de una demanda por una presunta vulneración de sus derechos como consumidor", indicó el organismo.

La SIC explicó que, si se trata de un vuelo nacional, se debe interponer la demanda contra la sociedad Fast Colombia S.A.S. Por otro lado, si el vuelo es internacional, la demanda deberá ser en contra de Viva Airlines Perú SAC.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

