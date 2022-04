En la madrugada de este viernes, Avianca y Viva Air –dos de las aerolíneas más importantes en el mercado aéreo de Colombia- confirmaron que serán parte de una nueva sociedad matriz.



(Le puede interesar: ¿Cuál será el futuro de Justo & Bueno? Supersociedades decide el lunes)

(Además lea: Más de 971.000 personas salieron de la pobreza multidimensional en el 2021)



“Los accionistas mayoritarios de ambas aerolíneas anuncian conjuntamente que Viva pasaría a formar parte de la misma holding que Avianca Group International Limited (Avianca Group), y que Declan Ryan, socio fundador de Viva, se sumaría a la junta directiva del nuevo grupo, aportando todo su expertise en el mundo de la aviación”, dice el comunicado.



Según el informe de las compañías, la eventual incorporación de los derechos de control de las operaciones de Viva en Colombia y Perú a la holding de Avianca Group estará sujeta a que se soliciten y obtengan todas las autorizaciones regulatorias necesarias en los países que así se requiera.



(No deje de leer: Las razones por las que el 90 % de afiliados a Colpensiones no se jubila)



De esta manera, hasta que las compañías soliciten y obtengan dichas autorizaciones, el control -y la administración- de Viva en Colombia y Perú no será parte de la misma holding, y en tal medida las operaciones de Viva seguirán compitiendo con las líneas aéreas que forman parte de Avianca Group en todos los países donde ambos grupos tienen presencia.



“Asimismo, mientras no se logren las autorizaciones, la forma en la que los usuarios, proveedores, empleados y entidades se relacionen con las distintas aerolíneas seguirá siendo la misma, manteniendo sus procesos internos y externos, así como sus canales propios de venta y sus servicios de atención al cliente tal como se conocen hoy en día”, añadieron.



En la comunicación, aclaran que las líneas aéreas podrían hacer parte de un mismo holding, manteniendo sus respectivas marcas y estrategia.



“Este nuevo y sólido grupo de aerolíneas beneficiaría a los clientes al tener una estructura de costos más eficiente que permitiría ofrecer precios aún más bajos, además de una red de rutas que promovería la conectividad directa entre destinos, un fuerte programa de lealtad y un servicio amable y eficiente acorde con las necesidades del viajero de hoy. Además, le daría a Colombia y a Latinoamérica un nuevo y fortalecido competidor sostenible en el tiempo, impulsando que ambos jugadores sigan siendo relevantes en el mercado latinoamericano”, señaló Roberto Kriete, principal accionista y presidente de la Junta Directiva de Avianca.

Será una fuente de generación de empleo calificado, dando más y mejores oportunidades laborales a los colaboradores actuales y futuros... FACEBOOK

TWITTER

Por su parte, Declan Ryan, socio fundador de Viva, manifestó: “Este es un día importante para Viva ya que es el escenario perfecto para continuar con nuestra estrategia de crecimiento y expansión, manteniendo la bandera de la inclusión aérea y fortaleciendo nuestra empresa. Además, si en el futuro las autoridades aprueban la gestión de ambos grupos en una misma holding, impulsará que el mercado de transporte aéreo siga creciendo, promoviendo tarifas bajas para los usuarios y un buen servicio con la mejor puntualidad, brindándole la oportunidad a todos de volar a muchos destinos del mundo. Así mismo, será una fuente de generación de empleo calificado, dando más y mejores oportunidades laborales a los colaboradores actuales y futuros, así como seguir impactando positivamente la conectividad de Colombia, la región y el desarrollo económico del país”.

Así, Avianca Group pasaría a ser parte de una nueva holding que también controlará a Viva Air y ambas compañías operarían independientemente, es decir, una misma matriz y dos marcas.

Cuotas de mercado que tendrían

Según datos del 2021 de la Aeronáutica Civil, bajo la transacción el nuevo holding aeronáutico que surge tendrá una cuota de mercado del 56,2 por ciento en el mercado nacional de pasajeros, toda vez que mientras que Avianca transportó el año pasado más de 7,76 millones de pasajeros, es decir el 34,5 por ciento del total, Viva Air movilizó en Colombia a más de 4,88 millones de viajeros, para una participación del 21,7 por ciento.



Por su parte, según las mismas estadísticas de la autoridad aeronáutica, la matriz que se crea pasará a tener una participación del 24,3 por ciento del mercado internacional, ya que Avianca, con más de 1,6 millones de viajeros tuvo en el 2021 una cuota del 20 por ciento de este mercado, mientras que Viva movilizó al 4,3 por ciento de los viajeros el año pasado, al transportar a 347.043 personas.



Avianca salió recientemente del Capítulo 11, y emprendió su estrategia 'Avianca para todos' que combina la experiencia de su modelo tradicional de más de 100 años con elementos 'low-cost'.



Por su parte, Viva Air ha impulsado su expansión con el lanzamiento de diferentes rutas nacionales e internacionales.



EL TIEMPO