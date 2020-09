Avianca solicitó aprobación de financiación por US$ 2.000 millones

Avianca Holdings S.A. anunció este martes que presentó una solicitud de aprobación al Tribunal de Bancarrota de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York por un financiamiento por un monto levemente superior a US$ 2.000 millones para proveer financiación de Deudor de Posesión (DIP) a la compañía



Anko van der Werff, Presidente y CEO de Avianca Holdings, señaló que "Asegurar estos compromisos de financiación es otro paso concreto en nuestro proceso de reorganización del Capítulo 11 y esperamos, en este sentido, la aprobación por parte del Tribunal de nuestra propuesta de financiamiento DIP".

Asegurar estos compromisos de financiación es otro paso concreto en nuestro proceso de reorganización del Capítulo 11 y esperamos, en este sentido, la aprobación por parte del

Además agregó que "hemos reanudado las operaciones en la mayoría de nuestros mercados domésticos y planeamos agregar más destinos nacionales e internacionales en las próximas semanas. Seguimos enfocados en ajustar nuestro plan de reorganización para abordar, de la mejor manera, los retos actuales de la industria y los efectos del covid-19, permitiéndole a nuestro equipo continuar impulsando la eficiencia, el crecimiento de los márgenes financieros de la Compañía y

posicionar a Avianca para atender con éxito, las necesidades de viajes aéreos de América Latina durante muchos años más".



De acuerdo con la compañía, esperan que la financiación DIP –incluido el refinanciamiento de préstamos preexistentes y financiamiento de ciertas adquisiciones– sea de aproximadamente US$ 2.000 millones, incluyendo

un Tramo A Senior Garantizado de US$ 1.270 millones y un Tramo B subordinado de US$ 722 millones de dólares.



Así mismo, señalan que el préstamo DIP está garantizado por un conjunto de activos estratégicos de Avianca incluyendo las participaciones de Avianca en LifeMiles y en su subsidiaria de carga, sus marcas relevantes y sus cuentas de efectivo.



Este financiamiento está sujeto a la aprobación del Tribunal de Bancarrota, en una audiencia de aprobación que está programada para el 5 de octubre de 2020, entre otras condiciones requeridas.

