Recientemente, varios usuarios han hecho denuncias públicas en sus redes sociales para reportar inconvenientes presentados por parte de empresas de transporte aéreo. El ciudadano Henry Gallardo fue uno de ellos, puesto que informó, a través de su cuenta de Twitter, que el personal de la aerolínea Avianca rompió la silla de ruedas de su hijo, durante un vuelo, y no se ha responsabilizado por los daños.

Según el trino del pasajero, él y su familia estaban viajando desde la ciudad de Barranquilla. Cuando aterrizaron, se dieron cuenta que la silla de ruedas de su hijo, quien se encuentra en condición de discapacidad, estaba dañada.



Posteriormente, intentaron pedirle a los funcionarios de la aerolínea que les dieran el dinero correspondiente al valor de la silla. Ante esto, la empresa ofreció pagar este costo con millas, hecho que el hombre calificó como “infame”.



“Silla de ruedas de mi hijo en condición de discapacidad. La rompen/dañan en @Avianca @AviancaEscucha regresando de Barranquilla y pretenden “negociar” el daño con millas! Infame”, se lee en el trino.



(Le puede interesar: El dólar revalorizado hace temblar la economía de América Latina).



Las millas de Avianca son un programa de puntos por compra exclusivo de la aerolínea. A medida que los usuarios adquieren viajes o productos de la compañía, les otorgan millas con las que únicamente se pueden comprar tiquetes.

Silla de ruedas de mi hijo en condición de discapacidad. La rompen/dañan en @Avianca @AviancaEscucha regresando de Barranquilla y pretenden “negociar” el daño con millas! Infame. — Henry Gallardo (@HMGallardoMD) July 24, 2022

Las millas de Avianca son un programa de puntos por compra exclusivo de la empresa. A medida que los usuarios adquieren viajes o productos de la compañía, les otorgan millas con las que únicamente se pueden comprar tiquetes de la misma aerolínea.



Esta es la razón del inconformismo de Gallardo, ya que, al ofrecer este medio de pago, la empresa no solo estaría evadiendo su responsabilidad por los daños causados, sino que obligaría al usuario a seguir comprando viajes con la compañía.



(No deje de leer: Contratación de colombianos desde el exterior en aumento).



Ante esto, la cuenta oficial de Twitter de Avianca respondió la publicación ofreciendo disculpas por lo ocurrido y argumentó que “las millas son una opción de compensación. Si no estás de acuerdo, puedes manifestárselo al analista que está manejando tu reclamación”.



En otro trino, la compañía expresó: “Sentimos lo que pasó con la silla de tu hijo. ¡Vamos a revisar! Por protección de tus datos, envíanos por DM, fotos del daño ocasionado. Te estaremos guiando por ahí y así, protegemos tus datos”.

Henry, por favor envíanos el número del caso para revisar. Te contamos que las millas son una opción de compensación, si no estás de acuerdo, puedes manifestárselo al analista que está manejando tu reclamación. Soy Eliana. — Avianca Escucha (@AviancaEscucha) July 25, 2022

La publicación no tardó en hacerse viral y miles de internautas apoyaron a Gallardo. Incluso, algunos aprovecharon para reportar que también han tenido inconvenientes similares con Avianca.



(Lea además: Productores que han respondido a señalamientos de la SIC por lactosuero).



Una usuaria respondió el trino contando su experiencia: “A mí Avianca

me dañó una maleta y, al bajar del avión, les hice el reclamo. Me dijeron que me daban 20 mil pesos o que, de lo contrario, hiciera el reclamo”.



“No los acepté porque eso no vale ni la rueda. Hice el reclamo y después de tres meses me respondieron diciendo que ellos no pagarían nada”, concluyó.

A mi @Avianca me dañó una maleta y al bajar del avión les hice el reclamo, me dijeron que me daban $20.000 o q hiciera el reclamo. No los acepté pq eso no vale ni la rueda, hice el reclamo y después de 3 meses me respondieron q ellos no pagaban nada. — BibiMoz (@BibiMoz) July 25, 2022

Más noticias

Dólar cierra la semana con repunte de $ 28,6 frente al precio del lunes.

Banco Central Europeo endurece política monetaria ante la inflación.

El dólar sigue subiendo en el cierre de la semana.

Parmalat responde a investigación de la SIC por lactosuero

Ingreso solidario: subsidio aumentará, pero no habrá recursos para el 2023.

Tendencias EL TIEMPO.