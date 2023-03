La Aeronáutica Civil notificó en la noche de este martes 21 de marzo su autorización para la integración de las aerolíneas Avianca y Viva Air, la cual solicitaron ambas empresas hace más de siete meses.



La decisión de la Aerocivil está sujeta a seis condiciones, sobre las cuales Avianca se pronunció en la mañana de este miércoles y aseguró que "estudiará a la mayor brevedad la resolución y las implicaciones de las medidas expuestas por la autoridad para determinar la viabilidad en el cumplimiento de las mismas".



A través de un comunicado oficial, Avianca explicó que Viva Air "ya no cuenta con las mismas capacidades –red de rutas, aviones, trabajadores- que tenía antes de la suspensión temporal de sus operaciones", por lo que este factor debe ser analizado detalladamente "para determinar la pertinencia de las condiciones establecidas por la Aeronáutica Civil".



Además, la empresa aclaró que frente a esta decisión todavía caben recursos de apelación y reposición por parte de las aerolíneas involucradas y las terceras interesadas en el proceso (como Latam, Wingo, Ultra Air y Aerolíneas Argentinas). Por dicha razón, la aprobación de los condicionamientos de la Aerocivil "aún no está en firme".



Así las cosas, Avianca dejó claro que no estaría facultada para intervenir en la situación operativa ni financiera de la aerolínea Viva Air, así como tampoco para resolver, como exige la resolución de la Aerocivil, la situación de los pasajeros afectados por la suspensión de operaciones de Viva.



Sin embargo, la aerolínea informó que continuará ofreciendo alternativas de reubicación de forma gratuita para los pasajeros con tiquetes comprados a Viva Air hasta el 24 de marzo. Esta medida estaría sujeta a disponibilidad de sillas y orden de llegada al aeropuerto.



Por último, Avianca solicitó celeridad a la Aerocivil "para que pueda existir una solución que permita salvaguardar la existencia de lo que a hoy queda de la pionera del low-cost en Colombia".

