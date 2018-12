Avianca recortará hasta en la mitad su pedido de 100 aviones a Airbus

Avianca Holdings renegociará un pedido inicial para comprar de 100 aviones al fabricante europeo Airbus para reducirlo hasta en la mitad, mientras explora una posible alianza estratégica con la alemana Lufthansa para mejorar su oferta en Europa, dijo el presidente ejecutivo de la aerolínea.

La empresa anunció en 2015 un acuerdo con el fabricante europeo para comprar 100 aviones A320neo, de los cuales ha incorporado nueve como parte de la modernización de su flota.



El presidente ejecutivo de Avianca, Hernán Rincón, anunció que representantes de la aerolínea viajarán en los próximos días a Toulouse, en Francia, para renegociar con Airbus la orden de compra inicial y reducirla.



"Todo apunta a que de esos 100 vamos a recibir entre 50 y 80 aviones. No tenemos duda de que seguiremos creciendo, lo que ha cambiado es el ritmo de crecimiento", explicó el directivo en una entrevista telefónica con Reuters.



"La razón por la que no queremos quedarnos con la orden de 100, sino disminuirla, es que al ritmo tecnológico que van cambiando, nos vamos a demorar en recibir todo el pedido y no queremos tener un compromiso con aviones de tecnología de hoy para que nos los entreguen dentro de 10 a 15 años", agregó.

La orden inicial supera los 10.000 millones de dólares y la reducción del número de aeronaves le daría un respiro financiero a la aerolínea en sus deudas y compromisos, admitió Rincón.



Dicho respiro según había señalado a mitad de este año la empresa a inversionistas, sería de unos 2.000 millones de dólares

No tenemos duda de que seguiremos creciendo FACEBOOK

TWITTER

Lufthansa, en el radar

Rincón también explicó que la eventual alianza con Lufthansa busca mejorar la oferta a los pasajeros de Avianca en Europa.



El anuncio se produce días después de que Avianca Holdings, una de las mayores aerolíneas de América Latina, firmó una alianza estratégica y comercial la estadounidense United Airlines y con Copa Holdings que les permitirá ampliar sus servicios entre Estados Unidos y 19 países de América Latina. Rincón sostuvo que la alianza con la aerolínea alemana sería similar a la con United y Copa.



Por otra parte, el ejecutivo anunció que Avianca comenzará a operar en 2019 una aerolínea regional subsidiaria para atender las rutas a ciudades medianas y pequeñas de Colombia con 12 aviones ATR 42, como parte de una estrategia por optimizar los recursos.



Finalmente, afirmó que las conversaciones de Synergy Group Corp, accionista mayoritario de Avianca y de propiedad del empresario Germán Efromovich, con los dueños de la aerolínea mexicana Aeromar para comprar un 49 por ciento de la empresa avanzan bien pero a ritmo lento, después del cambio de gobierno en ese país.



REUTERS