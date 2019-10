Avianca teme haber violado, de manera involuntaria, normas de EE. UU

Las directivas de Avianca Holdings temen haber incurrido en alguna violación a las normas de mercado de Estados Unidos. Esto, como consecuencia del traslado del 78 por ciento de la propiedad que tenía Synergy Aerospace Corp. (Synergy), dimiciliada en Panamá, a BRW sociedad constituída en Delaware (Estados Unidos) a comienzos de septiembre del 2018.

"Habiendo tenido conocimiento de que, como consecuencia del cambio de propiedad, la Compañía es considerada por OFAC ((Office of Foreign Assets Control) como una persona sujeta a la jurisdicción de los Estados Unidos de América, la Compañía contrató asesores externos para llevar a cabo una revisión encaminada a identificar

cualquier potencial violación de las normas sancionatorias de los Estados Unidos de América", señalaron sus directivas a través de un comunicado.



Las posibles violaciones a las que se refiere la aerolínea tienen que ver con vuelos comerciales regularmente programados entre ciudades en Centro y Sur América y la Habana (Cuba) y las operaciones relacionadas en ese país por Avianca o las aerolíneas subsidiarias de esta.



Sin embargo, la compañía aérea aclara que "durante el período que inicia en la fecha de la Transferencia de Acciones y termina el 30 de septiembre de 2019, tales vuelos hacia y desde la Habana, Cuba constituyeron un monto inmaterial de los ingresos brutos de la Compañía".



Y destaca que desde el pasado 25 de septiembre de 2019 envió a la Ofac una comunicación voluntaria en relación con este tema, en tanto tramitan la solicitud de autorización específica para que sus aerolíneas subordinadas puedan continuar operando vuelos hacia y desde Cuba durante un periodo de reducción progresiva de la

operación o hasta aquel momento en que la Compañía deje de estar sujeta al CACR.



También señalan las directivas estar dispuestas a cooperar con dicha autoridad para aclarar cualquier situación, aunque son conscientes de que esto no es garantía de que se apruebe lo solicitado, se evite cualquier tipo de sanción o multa, así como que esto pueda no tener repercusiones sobre "la reputación de la Compañía, su negocio, su condición financiera o los resultados de sus operaciones".



El cambio de domicilio de la propiedad de la aerolínea obedeció a la obtención, por parte de BRW, de un préstamo de United Airlines.



Por: Redacción Economía y Negocios