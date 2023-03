Mientras los miles de usuarios afectados por el cese de operaciones de la compañía Viva Air continúan solicitando que les reembolsen el dinero que pagaron por sus tiquetes, en la cancha de la Aeronaútica Civil (Aerocivil) se juega la suerte de la integración entre esa aerolínea y Avianca.



Acerca de ese tema se refirió el director de operaciones de Avianca, Frederico Pedreira, en una entrevista con la revista Cambio.

(Puede leer en contexto: En las próximas horas habrá decisiones sobre la integración de Avianca y Viva)



Cabe recordar que la solicitud de integración de Avianca y Viva Air fue radicada ante la Aerocivil el 8 de agosto de 2022 y desde entonces no ha habido 'humo blanco' para esa iniciativa y si varios reparos de la entidad estatal.

En sus declaraciones a Cambio, Pedreira afirmó que, si la Aerocivil no aprueba la integración, Avianca "no tiene cómo recuperar los 240 millones de dólares que ya pagó por Viva Air en abril del año pasado, fecha en que según él, la empresa no vivía la crisis que hoy está a punto de acabarla".



A la pregunta de por qué los accionistas de Avianca compraron Viva Air si esta se encontraba en crisis, Pedreira señaló que "cuando ese valor fue determinado no estaba en esa situación porque esa situación llegó después. Lo que llevó a Viva a no pagar rentas (de aviones) fue todo el contexto 2022. Seguramente tenía estados financieros que no eran muy buenos, pero no eran muy malos y después tenía algo que efectivamente era lo que le daba valor: Posición en Colombia, 22 aviones, marca querida por los colombianos y esa alta eficiencia le puso el valor (...)".

Hemos puesto sobre la mesa condicionamientos que estamos dispuestos a hacer para ser aprobados. FACEBOOK

TWITTER

El director de operaciones de Avianca explicó que el 'good will' de Viva Air fue valorado por los accionistas de Avianca en 200 millones de dólares y que el pago de 240 millones de dólares fue en parte en plata y la otra con participación en Avianca.​



(No deje de leer: Por primera vez un avión voló con combustible de hidrógeno)



Cambio le indagó a Pedreira por lo que Aerocivil ha dicho acerca de la integración. Él respondió: "Hemos puesto sobre la mesa condicionamientos que estamos dispuestos a hacer para ser aprobados. Como, por ejemplo, están preocupados porque algunas rutas o aeropuertos se van a quedar con participación más grande de Avianca y estamos dispuestos a entregar slots (o franja horaria al permiso otorgado por la Autoridad Aeronáutica para la realización de una operación aérea).



Hemos dicho que en las rutas donde solamente opere Viva y Avianca podemos poner techos tarifarios. El gran problema acá es que se está llevando mucho tiempo".



Con respecto a las investigaciones que la Superintendencia de Industria y Comercio está haciendo acerca de si Avianca tuvo incidencia en el cese de operaciones de Viva Air, Pedreira le dijo a la mencionada revista que esa compañía no influyó en esto y que se sorprendió de que Viva Air lograra sobrevivir a temporada alta.



(Lea también: JetSmart también ofrecerá transporte de carga y correo en Colombia)



"Ya estaban preocupados, digamos la luz roja salió cuando durante diciembre sacaron más aviones de Viva. Ellos empezaron a operar con 22 aviones y está con 12. Eso en cualquier aerolínea es una señal roja de que se está casi terminando", dijo.

Lea también:

Redacción ÚLTIMAS NOTICIAS