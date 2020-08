'El crédito de Avianca tiene garantías': Minhacienda

“La afectación de la operación de Avianca tendría repercusiones negativas en la calidad del servicio aéreo, en la economía y en la competitividad del país”. En esta frase, el Ministerio de Hacienda resume las razones por las cuales el Gobierno Nacional tomó la decisión de otorgarle a Avianca un crédito de hasta por 370 millones de dólares durante su proceso de reestructuración, amparado por el capítulo 11 del Código de Bancarrota de Estados Unidos.



“La aerolínea –señaló el ministerio en un comunicado– contribuye con cerca de 500.000 empleos directos e indirectos, y su operación representa aproximadamente 14,6 billones de pesos al año para la economía nacional (aproximadamente 1,4 por ciento del PIB)”.



La decisión de lanzarle este salvavidas a Avianca ha recibido aplausos entre quienes consideran que perder los servicios de esta compañía les causaría serias afectaciones al transporte y a la economía del país.



Juan Carlos Echeverry, exministro de Hacienda, advierte que “el país no debe perder la infraestructura y la logística que ya tiene Avianca en Colombia. Eso sería fatal. Además, en muchos países se les está ayudando a todas las aerolíneas”.



También han surgido críticas de sectores que no justifican una inversión tan alta para una sola empresa, en medio de una pandemia cuyos efectos se han hecho sentir en la quiebra de miles de empresas pequeñas y medianas y en la pérdida de 4,3 millones de empleos.



La exministra Cecilia López asegura al respecto que, en comparación con otros países, lo que Colombia está destinando para atender a población vulnerable afectada por la pandemia es mínimo: “Hay un desbalance muy grande entre lo que se entrega a estas personas vía alivios y subsidios y lo que se destina a una empresa como Avianca. Por supuesto que no podemos quedarnos sin una aerolínea como esta, pero también hay que ser más sensibles con los sectores más golpeados”, dice.



En el capítulo 11

Cabe recordar que el proceso comenzó en mayo de este año, cuando, ante las serias afectaciones económicas causadas por el coronavirus, la aerolínea se acogió al capítulo 11 del Código de Bancarrota de Estados Unidos, que abre la puerta a que las compañías puedan reorganizar o reestructurar las deudas que tienen con sus acreedores, pero sin dejar de operar.



Bajo esta figura, conocida como 'debtor in possession' o DIP (deudor en posesión), se desarrolla la transacción con Avianca.



Fuentes de la compañía explicaron que para avanzar en esa reestructuración, todas las organizaciones necesitan capital para seguir trabajando durante la duración del capítulo, que es de 18 meses.

Aclaran que la financiación DIP total para la aerolínea es de 2.000 millones de dólares. “Para este caso –señalaron las fuentes de Avianca– tenemos dos estructuras diferentes: el tramo A, que corresponde a la financiación de deuda (1.300 millones de dólares) y el tramo B (700 millones de dólares), que se compone de deuda convertible en acciones. El crédito del Gobierno por 370 millones es parte del tramo A; el resto de esa financiación será aportado por instituciones financieras internacionales y los bonistas de la aerolínea”.



Para que pueda darse vía libre al crédito del Gobierno, que se hará con recursos del Fondo de Mitigación de Emergencia (Fome), Avianca debe presentar primero este modelo de financiación DIP a la Corte de Estados Unidos; durante las siguientes dos semanas, los inversionistas o acreedores de la compañía pueden acudir a esta instancia y manifestar su desacuerdo con el préstamo; en ese caso tendrían que presentar una alternativa.



Si este paso se surte sin contratiempos, el DIP se aprobaría y cerraría en tres semanas. Aún no es claro cómo se hará el desembolso de los 370 millones de dólares para Avianca, aunque todo apunta a que será gradual.

¿Y las garantías?

Juan Camilo Restrepo, exministro de Agricultura, manifestó su preocupación por las garantías que exigirá el Gobierno a Avianca para el reintegro de los recursos prestados, al cabo de 18 meses: “Es un asunto delicado, el Gobierno va a meter una plata pública en un proceso de reestructuración empresarial. ¿Qué pasa si no le cumplen oportunamente al cabo de 18 meses? Debe, además, quedar sentado el principio de que ningún dinero de ese crédito puede destinarse a favorecer antiguos accionistas”, señaló.

Juan Alberto Londoño, viceministro de Hacienda, recalcó que con este préstamo “no estamos salvando una empresa, sino el transporte aéreo y de carga del país. Aceptamos otorgar esta ayuda porque está de por medio un proceso de reestructuración en Estados Unidos, para ser viable. Cabe la claridad de que no estamos ayudando a los accionistas, sino el servicio que brinda, buscamos que la operación de la empresa salga adelante”.

El viceministro explicó que los recursos se entregarán a Avianca una vez la Corte en Estados Unidos apruebe el proceso, en el que están entrando más de 12 inversionistas con recursos nuevos para que la compañía salga a flote.

“La primera garantía será justamente esa: que sale de un proceso de reestructuración, lo que mostraría que los inversionistas y el mercado le vieron viabilidad a la empresa. También están, como garantías reales, algunos de los activos más importantes de la compañía, como LifeMiles. Consideramos que si el proceso sale adelante, tendremos las garantías suficientes para que nos repaguen esos recursos en 18 meses”, puntualizó el viceministro Londoño.

Aclaró, finalmente, que los recursos salen del Fome porque la situación de crisis que sobrevino a Avianca es producto de los efectos de la pandemia.



¿Y las otras aerolíneas?

La imposibilidad de volar ha afectado a todas las aerolíneas del mundo, que han reportado pérdidas multimillonarias en los últimos meses. De hecho, Estados Unidos y varios países de Europa han salido al rescate de estas compañías. Las empresas aéreas en Colombia no son la excepción.

De acuerdo con Juan Alberto Londoño, viceministro de Hacienda, a estas aerolíneas se les ha dicho que es necesario que se reestructuren para recibir ayudas del Gobierno. “Además, y eso ha pasado con empresas como VivaAir, hemos ofrecido garantía para que puedan recibir créditos a través del Fondo Nacional de Garantía. Esa es otra forma de ayudar al sector”, dijo.

¿Qué podría pasar con el proceso en 18 meses?

El mejor escenario (el esperado) es que Avianca logre salir del capítulo 11, vaya al mercado de capitales, refinancie el dinero prestado por el Gobierno y devuelva el dinero con intereses.



El segundo es que se haga una refinanciación, de la que haga parte el Gobierno, que deberá acogerse a los términos que se definan entonces. Recuperaría dinero e intereses. El tercer escenario es el peor: que Avianca no se reestructure. En ese caso se liquidaría la compañía; el Gobierno tendría la prioridad más alta para recuperar la inversión.

SONIA PERILLA SANTAMARIA

REDACCIÓN ECONOMÍA Y NEGOCIOS

En Twitter: @Soniaperilla