Una fuerte crítica a las aerolíneas que operan en el país hizo Adrian Neuhauser, presidente de Avianca, por su falta de compromiso ante la crisis que afrontó Viva Air, la cual finalmente la dejó por fuera del mercado aéreo nacional.



“Nuestros competidores hicieron poco o nada, y el que se ha hecho cargo del problema de manera desproporcionada es Avianca”, señaló el directivo, quien advirtió que la compañía no puede seguir absorbiendo esto de manera desproporcionada, por lo que esas ayudas irán hasta el 31 de mayo.



¿Qué salió mal en la fallida integración con Viva Air?



Adrián Neuhauser, presiente de Avianca Group. Foto: Avianca

Sabíamos que era muy complicado encontrar un acuerdo con los condicionamientos planteados. Tuvimos reuniones con la autoridad, decenas de horas, explicando por qué no funcionaban esos condicionamientos y por qué lo correcto para el país era permitir que nos integráramos con las condiciones que fijamos. Pensábamos que esa discusión había tenido eco; sin embargo, cada resolución no era coherente con lo que habíamos debatido. Finalmente, cuando sale la resolución de la apelación, que es la última instancia, vimos con mucha tristeza que no se habían acercado a lo que habíamos planteado.



Y ahí se dieron cuenta de que el rescate no era posible...



Realizamos un análisis de qué significaba para Avianca integrarnos bajo las condiciones que plantearon. Para dar una idea, implica una pérdida de entre 500 millones y 1.000 millones de dólares. Más allá de asumir todas las obligaciones de Viva, sería absorber una empresa que tendría pérdidas estructurales que no podríamos resolver por entre 50 y 100 millones al año, y que también impondría condicionamientos por los próximos tres o cuatro años a Avianca que limitarían su capacidad de competir. Todas esas obligaciones, más la pérdida recurrente que no tenía solución, más limitar la capacidad de seguir compitiendo, era algo que no podíamos absorber.

¿Cómo quedan los derechos económicos adquiridos en Viva?



Si no hay otra solución para Viva, que nosotros no nos imaginamos que haya otra, entonces entrará en liquidación y nuestros accionistas caerán en orden de prelación ahí, a ver si hay algo que se recupere.

¿En qué etapa van las investigaciones que las superintendencias de Industria y de Transporte le abrieron?



La SIC (Superintendencia de Industria y Comercio) nos planteó garantías para finalizar la investigación que tiene, nosotros las estamos evaluando a la luz de la decisión que tomamos de no integrarnos y veremos si las rechazamos, las aceptamos o pedimos que se modifiquen. Ese análisis lo estamos realizando todavía y no hemos tomado una decisión.

¿Avianca llenará el vacío que deja Viva Air en materia de rutas?

Queda un gran vacío competitivo, que tanto nosotros como los competidores buscaremos suplirlo. Viva deja un poco menos de una docena de rutas en las que era único operador, nosotros esperamos suplir la gran mayoría, obviamente, repartido con la competencia, pero tenemos toda la disposición. No será fácil ni rápido, cuando una línea aérea desaparece es un proceso que tarda años. Nosotros queremos ser parte de la solución, estamos buscando aviones y personal para suplir estas rutas, solicitaremos slots para suplirlas bajo la normativa de repartición del RAC ((Reglamento Aeronáutico de Colombia).

¿Qué pasará con los slots?



Creemos que se debe cumplir el RAC y que se les imponga a todas las aerolíneas por igual, eso tiene que ver tanto con la devolución de slots como con cualquier flexibilización.

Y con los pasajeros de Viva que aún tienen sus reservas...



Nosotros desde un comienzo consideramos que este es un problema del regulador y la industria, que en el cual toda ella debió actuar de manera coherente. En México, por ejemplo, con Interjet, el regulador se remangó, armó una estructura y les exigió a todas las compañías aéreas que participaran por igual. Acá eso no ocurrió, nuestros competidores hicieron poco o nada y el que se ha hecho cargo del problema de manera desproporcionada es Avianca. Hemos movido cerca de 170.000 pasajeros, cerca del 95 por ciento de los que se han rescatado sin costo son de nosotros. Nuestros competidores, que representan la mitad del mercado, han rescatado menos del 5 por ciento.

¿Qué pasará entones?

Creemos que Avianca no puede seguir absorbiendo esto de manera desproporcionada, hemos puesto límite hasta el 31 de mayo. La Aerocivil hace referencia a que está considerando un esquema de protección, y en la medida que sea simétrico y parejo vamos a considerarlo y a participar.

¿Qué esperar del mercado de bajo costo, cuando dos compañías del segmento no aguantaron?



Eso seguirá, lo importante es que la autoridad exija que la aerolínea que esté aquí siga modelos económicos sólidos, que pueda pagar sus obligaciones y cumplir sus funciones. Vender tiquetes a precios más baratos que hacerlos no es viable.