Presidente de Avianca explica plan para que la aerolínea salga de su crisis

En los próximos días, una vez el juez del Distrito Sur de Nueva York que lleva su proceso bajo el capítulo 11 el Código de Bancarrotas de Estados Unidos firme el acta de confirmación de la reorganización financiera que aprobaron sus acreedores, Avianca Holdings comenzará a desplegar un plan de negocios con el que apunta a seguir siendo la aerolínea que ofrece más rutas en América Latina, pero cuya estrategia será bien distinta a la que históricamente desarrolló.



(Puede leer también: Con nueva matriz, Avianca emergerá del Capítulo 11)

Con datos contundentes, como el hecho de que en la última década las aerolíneas tradicionales o legacy crecieron solo a ritmos del 3 o 4 por ciento anual mientras que en América Latina el número de viajes por persona se duplicó de 33 a 67 por cada 100 personas por el auge de las aerolíneas de bajo costo, y con lo cual un tiquete dejó de ser sinónimo de lujo y estatus, el presidente de la compañía, Adrián Neuhauser, contó las claves de la ruta de la nueva Avianca.



Para empezar, y buscando arrancar de ceros, quedará atrás el nombre de Avianca Holdings para darle paso a un nueva matriz llamada Avianca Group International Limited, con sede en el Reino Unido, de la cual se emitirán acciones, que quedarán en manos de sus nuevos dueños, que básicamente serán sus principales acreedores actuales.



La compañía cree que la solución principal para cumplir con todos los requisitos del capítulo 11 es emerger como una compañía nueva como matriz.



Así, tras cerca de 17 meses bajo esa ley de quiebras, este nuevo holding será el que controle todos los activos y las empresas de aviación, cuya operación central seguirá estando en Colombia, con Aerovías del Continente Americano (Avianca Colombia) a la cabeza, y también con Lifemiles, de la que buscará tener todas las acciones (hoy tiene el 89,9 por ciento).



Para los próximos 8 años, la futura Avianca Group, cuyo nivel de caja pasará de 470 a cerca de 1.300 millones de dólares, y una deuda que bajará de más de 5.000 millones a 3.500 millones de dólares, trazó un plan de acción que Neuhauser resume en una palabra: simplificar.



(Le puede interesar: Avianca apunta a domicilio británico pero juez aplazó decisión clave)

El nuevo modelo

Y es que, dado que en la nueva realidad del mercado mundial se proyecta que las aerolíneas low cost entre 2025 y 2028 van a mover más pasajeros que las tradicionales, Avianca definió una estrategia en la que el grueso de su operación dependerá del viajero de turismo, aunque se mantendrá una oferta diferenciada para los viajeros corporativos que quieran un asiento más amplio y una oferta más completa.

Tenemos una marca, un programa de viajero frecuente y una posición de mercado que nos dan cómodamente para ser una low cost FACEBOOK

TWITTER

“Tenemos una marca, un programa de viajero frecuente y una posición de mercado que nos dan cómodamente para ser una low cost. Pero la filosofía es un poco partir de lo más simple y ver qué agrego”, explica el directivo.



Y, en ese sentido, el negocio de carga es complementario y dará un apoyo clave, al igual que Lifemiles, programa de lealtad al que “le vamos a estar metiendo mucha cabeza, potenciando y generando más oportunidades. Es buscar que el programa incentive más la lealtad hacia Avianca”.



Las directivas de la compañía reconocen que sus pasajeros tradicionales pueden tener frustraciones porque no es lo mismo que tenían antes, pero siguen creyendo que su propuesta es mejor que la de la competencia.



Como parte de la simplificación, la nueva Avianca Group, que quedará con una flota de 130 aviones (60 menos que los que tenía antes del capítulo 11), proyecta ejecutar el próximo año una reconfiguración de las sillas de todas sus aeronaves con tres niveles (prémium, plus y economy), que tendrán tarifas y valores agregados diferentes, pero también aumentará el nivel de uso de sus aeronaves, con el objetivo de que en el 2023 el número de sillas ofrecido supere el del 2019.



Según el directivo, la flota de cabina estrecha solo se usaba 8,5 horas al día, frente a las 13 horas de una línea low cost, y se proyecta, con el plan que se pondrá en marcha, que el tiempo suba a entre 11 y 12 horas diarias. “Seguimos teniendo más aviones de repuesto, para que, si hay dificultades con uno, no haya problemas de operación”, dijo.

Antes de la pandemia, en 2019 Avianca tuvo una oferta de 54,4 millones de sillas, número que por el covid cayó a 17,4 millones en 2021 y se proyecta que pasará a 38,2 millones y 55,1 millones de asientos en los años 2022 y 2023, respectivamente.



Por ahora, las directivas de la compañía están definiendo si negocios como la filial Regional Exprés o Deprisa tienen sentido en la nueva estrategia.



“Son negocios que de ninguna manera cerraríamos, pero la pregunta es si somos los dueños adecuados o si tenemos que buscar alguien que lo sea”, remarcó Neuhauser.



Según las estimaciones de la empresa, para el 2023 se prevé lograr los niveles de movilización de pasajeros que había en 2019, en tanto que los ingresos vistos en el año previo a la pandemia se alcancen en 2025 y la generación de ganancias comience desde el 2023, con 32,2 millones de dólares, para llegar a 446,7 millones de dólares proyectados para el 2028.



(También le recomendamos: Temen crisis de puntualidad en El Dorado por mayor tráfico en noviembre)

‘Reconfigurar aviones durará

al menos un año’: Adrián Neuhauser

Facebook Twitter Linkedin

Adrián Neuhauser, presidente de Avianca Holdings Foto: Avianca Holdings

¿Cuál es el plan para lograr las metas financieras?

​

Estamos proyectando es un negocio que va a depender mucho más del viajero de turismo y de familias que del viajero corporativo, sin desestimarlo, manteniendo un producto que creemos que es diferenciado contra la competencia. Nuestro enfoque es generar eficiencia y debemos hacerlo manteniendo un servicio diferenciado que nos genere lealtad de los clientes. Para el 2024 estaremos 40 por ciento por debajo en el costo por silla ofrecida que cuando entramos al Capítulo 11. Esa eficiencia se genera con la reconfiguración de los aviones.



¿Cómo será el proceso?



Es una transición y vamos a vivir con configuraciones distintas de los aviones, al menos un año. Van a estar saliendo dos aviones reconfigurados a la semana. Y hasta marzo vamos a tener el primer avión con los tres tipos de sillas. Los asientos que teníamos eran de una tecnología antigua, poco ergonómicos y gran parte del espacio que se está quitando lo ocupaba el respaldo, pero el reconfigurar nos permite competir. Estamos en una desventaja con nuestra competencia, que está volando 186 o 189 asientos; y nosotros, 150.



¿Cómo beneficiará eso a los clientes?



Vamos a poder volar a un precio mucho más competitivo.



¿Qué cálculo tienen de baja de tarifas?



La proyección de caída de costo es de 40 por ciento y la tarifa promedio nuestra, ajustada por inflación, baja de 114 dólares en 2019 y al 2022 en 82 dólares.



(Puede leer también: Estas son las características que tendrán las nuevas sillas de Avianca)



OMAR G. AHUMADA ROJAS

Subeditor de Economía y Negocios

@omarahu