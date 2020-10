Concierto en vuelo de Avianca genera críticas en redes sociales

El concierto en vivo que presenciaron los pasajeros del vuelo AV8565 de la aerolínea Avianca, que cubrió la ruta desde Medellín hacia Bogotá, generó fuertes críticas en redes sociales en contra de la compañía por los riesgos que esto puede representar para la salud de los viajeros, en la medida que se puede considerar que se trató de un acto en un recinto cerrado.



(Lea también: ¿Cuánta plata ganan los colombianos por baloto, loterías y chance?)

En una foto difundida por la aerolínea, en su cuenta de Twitter, se aprecia a dos trompetistas de la Filarmónica de Medellín interpretando sus instrumentos musicales a través de una apertura de sus tapabiocas.



(Lea además: Las zonas de Bogotá y Cundinamarca con más viviendas con subsidio)



"Los pasajeros del vuelo AV8565 que viajaron desde Medellín hacia Bogotá, vivieron un viaje inolvidable gracias a un concierto en vivo de la @Filarmed a más de 10.000 pies de altura. ¡El talento de nuestros artistas", trinó la compañía a través de su cuenta de Twitter.

Ay Dios... mi consejo es que sigan volando y ya. No necesitamos ni conciertos ni nada diferente a que cumplan con su labor de llevar y traer gente en aviones seguros FACEBOOK

TWITTER

"Ay Dios... mi consejo es que sigan volando y ya. No necesitamos ni conciertos ni nada diferente a que cumplan con su labor de llevar y traer gente en aviones seguros", escribió en su cuenta @JoregeArciniegas.



"Cuando te sientas estúpido recuerda que Avianca llevo dos trompetistas a esparcir saliva en un lugar pequeño, cerrado y aislado como lo es un avión en medio de una Pandemia. Hombre llevándose la palma de la mano a la cara", escribió, por su parte, @FisicoImpuro.



(Continúe leyendo: Ratifican multas por cartel de reventa de boletas a Mundial Rusia 2018).



EL TIEMPO conoció que la Aeronáutica Civil está revisando el caso para determinar la circunstancias, pero los protocolos de bioseguridad establecidos por el Ministerio de Salud, y sobre cuyo cumplimiento vela la entidad durante los vuelos, señalan que de comienzo a fin del vuelo los pasajeros deben permanecer en su silla, no se puede levantar de la misma e incluso no pueden usar el baño de la aeronave.

ECONOMÍA Y NEGOCIOS - EL TIEMPO