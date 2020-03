Avianca Holdings deja 132 aviones en tierra por el coronavirus

Los graves efectos del coronavirus en el mundo y las fuertes medidas que ha venido anunciando el Gobierno, incluyendo las de este jueves, como lo es la prohibición de la llegada de vuelos internacionales desde este lunes, llevaron a la compañía Avianca Holdings a adoptar un fuerte recorte de su operación, al mínimo posible.

La compañía anunció que dejará en tierra 132 aviones de la operación de pasajeros, de un total de 142 que destina a este segmento, situación que en todo el grupo aeronáutico implicará que operará apenas al 3 por ciento de su capacidad.



Entre tanto, en las rutas nacionales de Colombia solo operará al 16 por ciento de capacidad, mientras que dejará de operar las rutas en Perú, Ecuador y el Salvador.

Es decir, que toda la compañía bajará su operación en un 97 por ciento con respecto a lo que normalmente maneja.



Para los vuelos nacionales en Colombia, el grupo operará solo 5 aviones Airbus A320 y 5 aviones ATR, que son los que están a cargo de la filial Avianca Express, y que atienden la operación entre ciudades intermedias sin pasar por Bogotá, principalmente.



Las medidas entran a regir a partir del próximo lunes festivo 23 de marzo, van hasta el 1.° de mayo, inicialmente, e implicarán también mandar a la casa a miles de trabajadores, bajo un esquema de licencia no remunerada.

El presidente de la compañía, Anko van der Werff, indicó que a la fecha 2.000 empleados, en algo más de 30 horas, han pedido acceder al esquema de licencia no remunerada, aunque en el interior de la compañía se está solicitando que más trabajadores se acojan.



Según conoció EL TIEMPO, los empleados tendrán hasta este viernes, 20 de marzo, para aceptar y, aunque el directivo no precisó qué medidas se tomarán para los que no accedan, se calcula que el número debe llegar a 10.000 colaboradores para que la empresa resista, indicaron fuentes consultadas.

El vicepresidente financiero de la compañía, Adrián Neuhauser, aseguró que en los próximos meses el trabajo se concentra en que la empresa aguante y pase por esta ola, lo que significa que habrá, de nuevo, negociaciones con acreedores, proveedores, ya que los gastos y las inversiones se reducirán de manera importante.



“El problema de hoy no es la situación financiera, sino que al momento de dejar de entrar caja se reducen gastos, costos fijos y se debe proteger lo que se tiene en caja hasta que se pueda volver a volar”, agregó .



La vicepresidente comercial de la compañía, Silvia Mosquera, explicó que quienes tenían planeados vuelos recibirán un bono para redimir en los próximos 12 meses y que para evitar una disparada de precios en los vuelos locales, se fijó un techo tarifario. Al respecto, Anko van der Werff explicó que al bajar de 142 a solo 10 aviones para atender la operación local lo lógico es que haya pocos lugares y los precios tiendan al alza.



“Nos duele mucho por los pasajeros que tenían planes de salir o de entrar. Nos duele el ecosistema, agencias de viajes, proveedores, pero son tiempos muy difíciles”, indicó el presidente de Avianca Holdings.



Y agregó que antes de que se llegara a esta situación por la pandemia, los meses de enero y febrero de la compañía fueron óptimos para su actividad y por encima de los presupuestos esperados. “Esta es, sin duda, la mayor crisis de la industria aérea en la historia”, puntualizó.

ECONOMÍA Y NEGOCIOS - EL TIEMPO