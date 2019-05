Cambio de poder en Avianca Holdings disparó su acción 32 %

Este viernes, en cuestión de horas se produjo un fuerte e inmediato remezón directivo en Avianca Holdings, matriz de compañías de aviación – con efecto directo en el mercado bursátil–, cuyas decisiones gerenciales dejaron de pasar por el filtro del empresario Germán Efromovich y quedaron en cabeza del principal socio minoritario de la compañía, el empresario salvadoreño Roberto Kriete, a través de la firma Kingsland Holdings.

La decisión se dio luego de que la estadounidense United Airlines ejerció un derecho, pactado en el crédito de 452 millones de dólares que el año pasado le dio a Efromovich (pignoró el 51,53 por ciento de la empresa, en cabeza de BRW Aviation), debido a que no se cumplieron ciertos indicadores acordados.



En virtud de esa medida, Kingsland fue nombrado por United como tercero independiente en el proceso y obtuvo el derecho de voto que tienen las acciones de BRW como socio mayoritario. De inmediato hubo una asamblea de accionistas extraordinaria, vía telefónica, en la que se cambió la junta directiva.



Hacia las 10:30 de la mañana, cuando United Airlines informaba estas decisiones a través de un comunicado, la acción preferencial de Avianca Holdings, que hasta el jueves había perdido más del 75 por ciento de su valor desde que salió a bolsa, se disparó y terminó ganando casi un 33 por ciento.



Al término de las negociaciones, el título de la compañía subió un 32,5 por ciento en la Bolsa de Valores de Colombia. Incluso, los repuntes fueron más fuertes a medida que se sabían detalles de los cambios dentro de la compañía. Esto también se vio en la cotización del título ADR en la Bolsa de Nueva York, que de 3,08 dólares en la apertura llegó a superar los 4 dólares, para cerrar en 3,96 dólares.



Incluso, en las negociaciones por fuera del horario, el ADR siguió subiendo y terminó en 4,1 dólares, es decir, un 3,54 por ciento adicional al 28,5 por ciento que ganó en la jornada normal.

Giro inmediato

Según conoció EL TIEMPO, hacia las 11 de la mañana sesionó la nueva junta directiva, integrada por Richard Schifter, Sergio Michelsen, Fabio Villegas y Álvaro Jaramillo (ambos expresidentes de la compañía), Óscar Darío Morales, James Leshaw, Juan Emilio Posada (quien estuvo al frente de la reestructuración hace más de 15 años bajo las leyes de Estados Unidos), Jairo Burgos, Rodrigo Salcedo, Roberto Zamora y Roberto Kriete, presidente de Kingsland.



Así mismo, se confirmó la salida de la junta de los hermanos Germán y José Efromovich, entre otros.



Tras los ajustes, Avianca Holdings informó que Kriete, Zamora, Villegas, Posada y Burgos de la Espriella son los miembros no independientes. También se pudo establecer, con fuentes enteradas al respecto, que posteriormente la junta convocó al equipo de vicepresidentes para informarles la situación y sus alcances.

En este sentido, al final de la tarde, Avianca Holdings realizó una conferencia telefónica con inversionistas, a quienes se les leyó un comunicado, según el cual la administración continúa siendo la misma (por ahora) y los actuales directivos, en sus mismos cargos.



Tampoco se designó presidente, proceso que sigue su marcha, y entre tanto se mantiene a Renato Covelo como encargado.



Incluso, Avianca Holdings reiteró que sigue en su plan de transformación y que las medidas no cambian el curso de la alianza con United Airlines y Copa Airlines, pues el acuerdo de préstamo entre United y BRW es totalmente independiente.



EL TIEMPO también pudo establecer que Kriete, como nueva cabeza visible de las decisiones de la empresa (el control accionario sigue en cabeza de BRW Aviation), les envió un video con un mensaje a los empleados de la compañía, en el cual señala que tanto United como Kingsland trabajarán fuerte para que la empresa enderece su rumbo y siga adelante con su transformación.



De hecho, las dos firmas señalaron que estarían dispuestas a ofrecer un nuevo financiamiento a Avianca Holdings, si lo requiere y lo solicita, de hasta 250 millones de dólares, siempre que ciertos compromisos sean asumidos por otras partes interesadas.



EL TIEMPO consultó al empresario Germán Efromovich pero no fue posible obtener una respuesta.

5 preguntas a Roberto Kriete, nuevo presidente de la junta de Avianca

‘Mi función no es ser el héroe de este drama’

¿En qué consistió la decisión de United?

​

United tomó una serie de medidas sobre BRW (accionista mayoritario) debido al incumplimiento de ciertas obligaciones de este último en el acuerdo que establecieron. Entre dichas medidas, Kingsland, como mayor accionista minoritario, fue nombrado como tercero independiente en el proceso y obtuvo el derecho de voto que tienen las acciones de BRW.



Este es un día importante, pues es el escenario oportuno para construir un futuro prometedor para la compañía a fin de que continuemos siendo la mejor aerolínea del país y una de las multilatinas más queridas de América Latina.



¿Cómo fue el proceso para tomar ese mando?



No estoy asumiendo el mando, y espero ser claro con eso. La responsabilidad que Kingsland le ha otorgado United es poder elegir a la junta directiva.



Mi responsabilidad es llevar a cabo ese proceso y escoger una junta directiva de clase mundial, con todas las características necesarias para convertirla en una empresa exitosa.

Roberto Kriete, nuevo presidente de la junta directiva de Avianca Holdings. Foto: EL TIEMPO

¿Qué papel tendrá Kingsland?



La labor de Kingsland, con más de 40 años de experiencia en la aviación, será continuar trabajando para lograr el mejor gobierno corporativo y asegurar la estabilidad y sostenibilidad financiera de la compañía en el largo plazo, así como generar un ambiente de trabajo enfocado en las personas.



¿Cómo asume el desafío?



Es un reto complejo, pero mi función no es ser el héroe de este drama. Es montar un equipo y una junta directiva de clase mundial muy capaz, que tenga las habilidades necesarias para liderar realmente la transformación de Avianca. Trabajando juntos, estaremos a la altura de este desafío.



¿Con este movimiento de United, usted es una ficha de ese ajedrez?



Para ser claros, United no controla ni controlará Avianca. Nosotros nos mantenemos orgullosamente independientes. Nuestra junta directiva y nuestro equipo gerencial continuarán trabajando por Avianca, nuestros colaboradores y clientes.



El hombre que salvó a Avianca

Hasta hace unos días, el empresario Germán Efromovich era considerado un héroe en Colombia. Él fue el responsable de haber convertido a Avianca en la segunda aerolínea más grande de América Latina. Pero, no obstante su éxito, este magnate nacido en Bolivia perdió el derecho al voto en las decisiones de su compañía.



El ejecutivo, que no tenía problema de ubicarse frente al mostrador para atender a los pasajeros, compró la aerolínea en 2004, cuando estaba en la ley de quiebras de EE. UU.



Desde entonces, el ingeniero mecánico duplicó los aviones de Avianca y pronto comenzó a obtener ganancias. Pero la suerte de este hombre, que en 2005 obtuvo la ciudadanía colombiana, comenzó a cambiar, y ya ha visto caer parte de su conglomerado.



Sus astilleros cerraron, su aerolínea brasileña se vio obligada a buscar protección judicial contra los acreedores y, ahora, no puede decidir sobre su empresa, Avianca.Con información de Bloomberg