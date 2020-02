Avianca Holdings inicia rastreo interno por ‘coletazo’ de Airbus

El acuerdo al que llegó el fabricante europeo de aviones Airbus, para pagar más de 4.000 millones de dólares a autoridades de Francia, Reino Unido y Estados Unidos, a fin de que se archiven investigaciones por sobornos y ofertas de dádivas para concretar la venta de sus aeronaves en siete países del mundo, entre los que está Colombia, prendió las alertas en Avianca Holdings de inmediato.

Desde el pasado 30 de enero, cuando la firma con sede en Toulouse (Francia) aceptó el multimillonario acuerdo, las directivas de la compañía con sede en Colombia, que todavía no han sido notificadas de algún asunto en relación con el caso, decidieron iniciar una completa investigación interna para establecer la manera como se dieron los acuerdos para las compras de aviones a este fabricante.



Para ello se contrató al bufete internacional de abogados Ropes & Gray, con el propósito de realizar una investigación interna independiente sobre el vínculo comercial entre Avianca y Airbus y determinar de esta manera si Avianca fue víctima de actuaciones indebidas o ilegales e un alto directivo, presuntamente.



(Le puede interesar: Avianca abre investigación por posibles sobornos revelados por Airbus)



“El acuerdo entre Airbus y las autoridades contiene acusaciones muy delicadas y preocupantes sobre el actuar de un individuo de Avianca en el periodo previo a marzo de 2016”, indicó el presidente ejecutivo de la compañía, Anko van der Werff.



La situación hizo necesario no solo que la empresa hiciera un pronunciamiento al mercado, a través de la Superintendencia Financiera, sino que ayer, en horas de la mañana, el directivo remitió una comunicación interna a sus colaboradores, en las que les explica que dicha investigación hará una completa trazabilidad de los procesos de compra, revisando en detalle la relación comercial con Airbus.



“Les aseguro que nos moveremos con toda la rapidez necesaria, y todos y cada uno de los resultados de nuestra investigación serán puestos a disposición de las autoridades competentes”, señala un aparte de la comunicación interna que conoció EL TIEMPO.

El acuerdo entre Airbus y las autoridades contiene acusaciones muy delicadas y preocupantes sobre el actuar de un individuo de Avianca en el periodo previo a marzo de 2016 FACEBOOK

TWITTER

Datos relacionados

Aunque la compañía no ha sido notificada de los términos de dichos acuerdos, la investigación interna está enfocada en las negociaciones registradas entre 2014 y 2016, para lo cual se desarrollará una especie de arqueología de datos.



Según conoció este diario, las pesquisas iniciales apuntarían a que el individuo vinculado a la empresa no alcanzó a cerrar el negocio, y nunca se había registrado algún movimiento de dinero.



Entre tanto, según la información que Avianca Holdings divulga al mercado en sus estados financieros consolidados, para el año 2012 tenía con Airbus 70 órdenes en firme con entregas programadas entre 2013 y 2019, así como 21 opciones de compra, mientras que al corte del 2013 el número de órdenes era de 64.



(Lea también: ¿Cómo es el nuevo esquema de tarifas para viajar con Avianca a Europa?)



Para diciembre de 2014, el número de órdenes de compra vigentes con esta empresa había bajado a 52 aeronaves, pero en diciembre de ese año la empresa aumento de forma importante los pedidos a Airbus, luego de firmar un memorando de entendimiento para la compra de 100 aeronaves de la familia A320 neo, con entregas entre 2019 y 2024.



No obstante, en los últimos años, producto de la crisis financiera que comenzó a atravesar Avianca Holdings, sus directivas decidieron renegociar algunas de las compras pactadas, y de un total inicial de 128 unidades, la cifra total bajó a 88 a comienzos de enero, fecha en la cual había pendientes 108 entregas.



Además del caso de Colombia, la investigación internacional puso en evidencia prácticas fraudulentas en campañas de venta en China, Corea del Sur, Rusia, Nepal, Taiwán y Emiratos Árabes Unidos, según la ordenanza de homologación de la Convención Judicial de Interés Público (CJIP) divulgada por la Agencia Francesa Anticorrupción (AFA). Por ejemplo, en China, para cerrar la venta de 40 aviones, el fabricante europeo financió un fondo de cooperación con hasta 24,2 millones de euros entre 2012 y 2017.

ECONOMÍA Y NEGOCIOS - EL TIEMPO