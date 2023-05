El pasado sábado 13 de mayo, Avianca desistió de la integración con Viva Air para salvar a la aerolínea financieramente, y poder ayudar a los pasajeros que se vieron afectados por la crisis que vivió la empresa hace algunas semanas.



(Puede ser de su interés: Aerocivil responde a Avianca tras desistir de integración con Viva Air).

Adrián Neuhauser, CEO de Avianca, le respondió este lunes a la Aerocivil en un diálogo con Caracol Radio, donde expresó que los condicionamientos impuestos por la entidad eran ‘inviables’ sosteniblemente.



“Los condicionamientos que nos plantea la Aerovicil no logran cumplir ninguna de esas condiciones, no logra que se autofinancie, que operen las rutas que operaban anteriormente, no logran que se puedan cumplir las obligaciones con los pasajeros (…) Tuvimos numerosas reuniones con la Aerocivil, donde hablamos lo que necesitábamos, queríamos que Viva sea una empresa sostenible, que pueda pagar sus cuentas, que funcione, opere y pueda dar la conectividad que daba anteriormente cumpliendo con los compromisos de los pasajeros”, indicó.



Neuhauser indicó que el anuncio de la Aerocivil fue un tema que los tomó por sorpresa y lo calificó de ‘lamentable’, porque a pesar de las diversas reuniones de las últimas semanas, no se lograron las condiciones para realizar la fusión.

Adrián Neuhauser, CEO de Avianca

Compromisos para contratar personal de Viva Air

El presidente de Avianca afirmó que realizarán un plan para poder ayudar a las personas que se vieron afectadas por la crisis de Viva y reiteró la disposición de la aerolínea para abrir nuevos puestos de empleo, cubrir algunas de las rutas que dejaron de operar y ‘darles la mano’ a los pasajeros que ‘quedaron en tierra’.

“Alrededor de 180.000 pasajeros han sido rescatados por el sistema, hemos rescatado más del 95 % y queremos seguir dando soluciones. Hemos puesto más de 70 vuelos especiales a costo nuestro. La vocación es seguir dando conectividad y para eso necesitamos traer aviones, contratar empleados y vamos a hacer un plan de preferencia para los que están perdiendo su trabajo en Viva”, afirmó.



Por otro lado, Neuhauser expresó que las relaciones con el Gobierno son buenas, a pesar de las tensas negociaciones con la Aerocivil y del 'erróneo' comunicado emitido. “Las relaciones con el Gobierno están bien, con la Aerovicil son técnicas, porque emitieron un fallo que creemos errado. Nosotros lo que buscamos es que se cumpla la racks en la distribución de los slots, eso es lo que vamos a monitorear”.

Los aviones de Viva permanecen parqueados en el aeropuerto de Rionegro.

Para el presidente de Avianca, algunas aerolíneas del país tuvieron una gran responsabilidad en la desintegración de Viva Air, debido a que actuaron de forma incorrecta. “Jugaron un rol perverso porque se declararon salvadores de la competencia, obviaron las necesidades de los pasajeros, el empleo, la conectividad, solo se abocaron en dejar a Viva en tierra y quitarle capacidad. La competencia le ha quitado aviones, rutas y empleados; intentaron que Viva sea pequeño. JetSmart y Latam dijeron que iban a hacer una oferta por Viva hace meses y anunciaron que lo iban a hacer y al paso de los días comunicaron que desistieron”.



(Lea aquí: Jetsmart pide que el mercado aéreo del país mantenga la libre competencia y calidad).



Por otro lado, el directivo de la aerolínea señaló que la empresa está intentando suplir la mayoría de rutas que dejó Viva Air, que son cerca de una docena, e invitó a las demás aerolíneas a entrar a competir y no dejar ‘varados’ a los pasajeros que están siendo afectados por la situación.

La empresa tiene una flota de 189 aviones, más de 19.000 colaboradores, 108 destinos en 26 países en América y Europa.

Adrián Neuhauser reiteró el compromiso de Avianca para mantener la competencia sana en el mercado, tener unos precios justos que les permitan a todas las compañías aéreas competir de forma justa por el bien de los usuarios.



“Hemos trabajado de manera muy juiciosa para asegurar que los precios no se disparen ante la falta de competencia, hemos puesto límites a las tarifas del mercado y mantenido precios a niveles históricamente competitivos. Estamos en un momento diferente al de hace 5 años con inflación alta que alcanza el doble dígito, una moneda devaluada, un petróleo que sigue alto. Hoy en día, el nivel de precios que se necesita para pagar los costos es mucho más alto“, expresó el directivo.



Por último, el CEO de Avianca les exigió a las autoridades aéreas que se haga un seguimiento a todas las aerolíneas para que se cumpla con algunas condiciones como tener un capital para realizar la operación en el país, lograr un negocio sostenible y ser económicamente sólidas.

