Con la salida oficial de Avianca del proceso de reestructuración bajo el código de bancarrotas de Estados Unidos, hito que la compañía logró materializar el miércoles, luego de más de 18 meses de duro trabajo, y que dio origen a su nueva matriz, Avianca Group International Limited, la compañía comenzará a desplegar su plan para darles pelea a sus competidores en el país y en América Latina.



Ahora, sin la desventaja de estar maniatada para tener tarifas más competitivas porque sus altos niveles de deuda no lo permitían, sus directivas tienen claros los pasos para volver a tener en el 2022 el mismo número de vuelos que en el 2019, bajo una nueva estrategia comercial en la que el crecimiento es uno de los pilares.

El presidente de Avianca Group International, Adrian Neuhauser, explica que de la mano con el proceso gradual de reconfiguración de sillas en los aviones de cabina angosta, es decir, los que se usan en vuelos de hasta 6 horas, y de la definición de un nuevo producto para los aviones más grandes –los que hacen los vuelos de largo alcance–, se pondrá en marcha la nueva estrategia comercial y de servicio.



De acuerdo con el directivo, la nueva Avianca que esta semana le dijo adiós a la bancarrota comienza esta nueva etapa con algo más de 1.000 millones de dólares en caja, un monto mayor que el que ha tenido históricamente, y cerca de 3.500 millones de dólares de deuda, cuyo esquema de amortización está en línea con el flujo de caja, incluyendo el financiamiento y arrendamiento de aviones.



En el arranque, con la flota de 130 aviones, de los cuales 12 corresponden a las aeronaves de cabina ancha, la empresa comienza a volar cerca del 65 por ciento del itinerario que tenía en el 2019, nivel que se debe estabilizar hacia finales del próximo año.



Para ello, entre las tareas definidas está el rediseño de su malla de rutas para hacerlas más punto a punto, la reconfiguración de 90 aviones de cabina angosta con el nuevo sistema de sillas más los que irán llegando y un nuevo esquema comercial que tendrá paquetes mucho más a la medida de las necesidades particulares de cada viajero, reforzando y simplificando los canales de servicio.



Neuhauser explica que se cambiarán las plataformas de check in y de autoservicio, como la página web y la aplicación móvil, para hacerlas más amistosas para los usuarios. “Vemos una mejoría en la plataforma de servicio y estamos trabajando en eso aceleradamente”, agrega.



Así, la propuesta es darles valor agregado a quienes no necesitan llevar maletas ni tener flexibilidad para el cambio de sillas, dándoles “un producto muy liviano y muy económico”, mientras que las personas que quieren asiento asignado, maletas, millas, también tendrán un producto que las complazca.



Avianca calcula que la tarifa promedio de sus tiquetes bajará un 28 por ciento, de 114 dólares actuales a 82,4 dólares. “Esa migración de productos que ya la hemos iniciado y que entendemos que generó cierto desorden, vamos a consolidarla de una manera muy clara a los clientes”, recalcó.



En este nuevo despegue, la compañía sale a competir con 116 rutas, 75 destinos, 14.000 empleados, contando los de todas las unidades de negocio más la gente de terceros que trabajan para la compañía, y factores de ocupación por encima del 90 por ciento.



Y luego de haber abierto nuevos trayectos, como el de Bogotá-Toronto (Canadá), la compañía prevé crecer en alrededor de 100 rutas más durante el próximo año y medio, lo cual casi duplicará el número actual. Pero no se trata de duplicar la capacidad, sino de usar más los aviones con una malla más eficiente.



El destino proyectado

Las estrategias del plan de negocios de Avianca apuntan a que en el balance financiero se logren varios objetivos. Uno es el crecimiento paulatino de su posición de caja, lo cual a su vez genera dos efectos. El primero es que se pueda usar ese dinero para ir reduciendo la deuda, pero también bajar el nivel de endeudamiento con respecto a los ingresos antes de impuestos, depreciaciones y amortizaciones (ebitda).



Así, a medida que suban sus ingresos, para lo cual los años de mayor repunte van del 2022 al 2024 (veáse gráfico), se proyecta alcanzar que en el 2025 exista un nivel de desapalancamiento importante.



En efecto, luego de tener en el 2019 una relación de deuda sobre ebitda de casi 9 veces, el objetivo proyectado es que esa relación baje a dos veces el ebitda.



Y aunque la nueva Avianca Group International Limited despega hacia esta nueva etapa de su historia como una compañía privada que no cotiza en bolsa, entre los proyectos que ya están definidos es volver a los mercados públicos de valores, dada su importancia para canalizar recursos que le ayuden a impulsar su progreso futuro.

United Airlines espera aval para convertirse en socio

La cirugía financiera que hizo Avianca para materializar la aprobación de su plan de reestructuración financiera contempló un esquema de deudor en posesión (DIP, por sus siglas en inglés), divido en dos tramos y bajo el cual los acreedores y nuevos inversionistas pasaron a conformar una nueva estructura accionaria en la que no hay mayoría controlante.



El primero (tramo A) correspondió a obligaciones que se convirtieron en deuda de largo plazo a 7 años, mientras que el tramo B correspondía a deudas que se convirtieron en acciones.



En ese proceso había cuatro grupos de deudores, de los cuales un grupo está alrededor de Kingsland Holdings (del empresario Roberto Kriete); otro, alrededor de United Airlines; uno, alrededor de fondos inversionistas estadounidenses, y un grupo de inversionistas privados cuyo nombre aún no se ha revelado.



El presidente de Avianca Group International, Adrian Neuhauser, explicó que de esos cuatro grupos, tres ya convirtieron sus préstamos en acciones, mientras que la conversión de United Airlines está sujeta a algunas aprobaciones regulatorias que siguen pendientes, por lo cual este grupo aeronáutico de Estados Unidos siguen por ahora como acreedores hasta que obtengan esas autorizaciones.



El directivo destacó que ninguno de los nuevos accionistas va a tener un control de la mayoría accionaria de la nueva matriz de compañías de aviación, ya que los cuatro grupos van a contar con más o menos un peso similar en cuanto a la participación accionaria de la nueva compañía Avianca Group International Limited.

Alertan por trabas para la reactivación

La Asociación de Transporte Aéreo Internacional (Iata, por sus siglas en inglés) alertó de que luego del importante repunte que en octubre volvieron a registrar los vuelos, tanto en mercados nacionales como internacionales, las restricciones de viaje de los gobiernos ante la nueva variante ómicron del covid-19, en contra de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), representan una amenaza para la recuperación de la industria.



Según Willie Walsh, presidente del organismo, la prohibición de los viajes no evitará la propagación internacional del virus y sí tendrá un fuerte impacto en la calidad de vida de las personas y en sus medios de subsistencia.



ÓMAR G. AHUMADA ROJAS

Subeditor de Economía y Negocios