Pese a que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) aceptó una serie de compromisos por parte de Avianca, en el sentido de compensar a más de 240.000 pasajeros que adquirieron tiquetes aéreos de Viva Air y que no pudieron utilizar ante el quiebre de esta última aerolínea a inicios de este año, María del Socorro Pimienta, superintendente del ramo, señaló que esto no se puede interpretar como un cierre de la investigación que la entidad adelanta a dichas compañías por la no información de una posible integración de estas.



(Lea también: Llamado de los empresarios a construir confianza y a acabar la polarización)

"Lo más importante en este momento es que a través de ese esquema de garantías, de ese paquete de compromisos, los consumidores puedan verse compensados en las pérdidas que sufrieron de una manera directa e inmediata. Creo que es lo más importante, una sanción no nos da la suficiente garantía de esa compensación", señaló la funcionaria.



Pero aclaró que de no cumplirse esos compromisos adquiridos, la Superintendencia a su cargo podrá reabrir el proceso e imponer sanciones hasta por 100.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.



"La terminación de la investigación es simplemente un efecto establecido en la ley, en razón de que la suficiencia de esas garantías fue considerada y aceptada por la superintendencia. Lo que debe resaltarse es la finalidad, porque con esa decisión se está impactando a los más dolientes, a los más afectados, los mismos consumidores. Creo que eso es lo más importante a resaltar de la decisión", insistió la funcionaria.



(Le puede interesar, además: PIB: sectores que más empleos dan son los que más cayeron; gremios piden plan de choque)

Los compromisos

Según Francisco Melo, superintendente Delegado para la Protección de la Competencia, las garantías están orientadas a favorecer a los consumidores que fueron afectados por la decisión de la integración, esquema que incluye dos tipos de medidas.



Unas primeras orientadas a asegurar una dinámica de competencia dentro del mercado del servicio de transporte aéreo, en la medida en que las empresas se mantengan en ese mercado.



Lo segundo, tiene que ver con los consumidores a quienes Avianca dará a los consumidores afectados por la suspensión de las operaciones dos beneficios: en primer lugar, la reubicación del vuelo en las condiciones que estaban establecidas en el paquete que habían comprado sujeto a disponibilidad. Para ello los usuarios tendrán que ir a la zona de los aeropuertos y solicitar el acceso a dicho servicio.



La segunda medida consiste en ofrecer tiquetes con descuentos sustanciales para los consumidores que para algunas categorías puede ir desde el 35 al 60 por ciento.



"Este beneficio estará disponible para las personas que hubieran comprado los tiquetes de Viva y que no hubieran podido acceder al servicio en un periodo que va desde la ejecutoria de esta decisión hasta el 30 de septiembre de 2024", explicó el superintendente delegado.



Melo dijo, además, que hay otra serie de medidas orientadas a que este tipo de comportamientos no se presenten de nuevo, no haya violaciones a la libre competencia y afectación a los consumidores a futuro.



Además, la autoridad le exige a Avianca la adopción de un programa de cumplimiento completamente serio y ejecutable, así como también de un sistema riguroso de vigilancia para garantizar que se implemente de forma adecuada.