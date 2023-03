Directivas de Avianca confirmaron que a partir de mañana jueves reactivará la venta de tiquetes aéreos en las rutas que había cerrado por dos días (ayer y hoy) para atender con diligencia las dificultades que están experimentando miles de pasajeros de la aerolínea Viva Air desde el lunes de la presente semana.



Como se anunció ayer, el cierre de ventas de tiquetes solo aplica para las rutas donde se requiere reacomocar pasajeros de Viva, como por ejemplo: Bogotá-San Andrés-Bogotá y solo para los pasajeros que necesitan volar ayer y hoy.



El objetivo era tener mayor disponibilidad de sillas para reubicar a los pasajeros de Viva que están varados en varias terminales aéreas del país. No obstante, desde Avainca confirmaron que si una persona requería volar a otros destinos, por ejemplo, podía adquirir sus tiquetes sin problema, toda vez que son solo las rutas en que se cruzan Avianca y Viva.



Avianca anunció desde ayer un plan de contingencia para atender la crisis de su competidora, con la que busca sellar una alianza, que incluye vuelos incrementales en las rutas que conectan a Bogotá con Medellín, San Andrés y Buenos Aires, con una oferta de 4.000 sillas más en estas operaciones.



Frederico Pedreira, jefe de operaciones de Avianca indicó a Caracol Radio que detrás de esta ayuda a la aerolínea en dificultades no hay un interés escondido más allá de querer brindar una solución a miles de pasajeros que necesitan viajar para llegar a sus lugares de destino previstos.



El directivo indicó que este tipo de ayudas a otras aerolíneas cuando presentan dificultades de cualquier naturaleza son normales en Colombia y en el mundo, y citó un reciente caso con una compañía en México, donde los pasajeros fueron atendidos y trasladados por las otras compañías.



"Cuando se presentan esas dificultades as aerolíneas actúan para proteger a los usuarios y salvaguardar al sector en general", precisó Pedreira.



No obstante, desde la aerolínea dejaron claro que la intención de Avianca de llegar a concretar una fusión para salvar a Viva se mantiene pese a la coyuntura actual y seguirán adelante y a la espera de las decisiones que tomen las autoridades en Colombia.